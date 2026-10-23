Sondaggi politici, Fratelli d’Italia allunga sul Pd: Vannacci torna davanti a Forza Italia

Cambiano gli equilibri nelle intenzioni di voto degli italiani secondo gli ultimi sondaggi politici di Termometro Politico. La nuova rilevazione registra una crescita di Fratelli d’Italia, un arretramento del Partito Democratico e un recupero del Movimento 5 Stelle. Ma le novità più interessanti riguardano anche la competizione per il quarto posto, con Futuro Nazionale che torna davanti a Forza Italia, ribaltando il sorpasso registrato appena una settimana prima. Il partito di Giorgia Meloni guadagna 0,3 punti percentuali e raggiunge il 27,8%, tornando esattamente sul livello già rilevato il 9 ottobre.

Una crescita che consente a Fratelli d’Italia di rafforzare la propria posizione di primo partito nelle intenzioni di voto. Situazione opposta per il Partito Democratico, che registra la variazione più consistente dell’intera rilevazione. Il partito perde infatti 0,5 punti percentuali, scendendo dal 21,1% al 20,6%. Il calo arriva dopo tre rilevazioni consecutive nelle quali il PD era rimasto stabile al 21,1%. Si riduce così la distanza del PD dalla soglia del 20%, mentre aumenta il divario rispetto a Fratelli d’Italia, che raggiunge i 7,2 punti percentuali.

Movimento 5 Stelle in crescita, torna al 12,7%

Segnali positivi arrivano invece per il Movimento 5 Stelle, che guadagna due decimi di punto e sale al 12,7%. Il partito consolida così la terza posizione nelle intenzioni di voto, mantenendo un vantaggio significativo sulle forze politiche che seguono in classifica. Il distacco dal Partito Democratico si attesta a 7,9 punti percentuali, mentre quello da Fratelli d’Italia è di 15,1 punti. La rilevazione mostra dunque andamenti differenti tra le tre principali forze politiche italiane, con FdI e Movimento 5 Stelle in recupero e il PD che registra una flessione.

Futuro Nazionale supera nuovamente Forza Italia: cambia il quarto posto

Uno dei dati più significativi degli ultimi sondaggi politici riguarda la sfida tra Futuro Nazionale e Forza Italia. Dopo il sorpasso degli azzurri registrato nella precedente rilevazione, gli equilibri cambiano nuovamente. Futuro Nazionale guadagna 0,2 punti percentuali e sale al 7,5%, mentre Forza Italia perde due decimi, scendendo al 7,3%. Il risultato determina un nuovo sorpasso, con Futuro Nazionale che torna a occupare la quarta posizione nelle intenzioni di voto, precedendo Forza Italia di appena 0,2 punti percentuali. Una distanza particolarmente contenuta, che conferma quanto sia ravvicinato il confronto tra le due formazioni politiche.

Alleanza Verdi Sinistra e Lega crescono, ma resta ampio il divario con Futuro Nazionale

La rilevazione registra una lieve crescita anche per Alleanza Verdi Sinistra e Lega. AVS guadagna un decimo di punto e raggiunge il 6,4%, confermandosi davanti alla Lega, che cresce della stessa misura e sale al 5,4%. Per la formazione leghista resta significativo il distacco da Futuro Nazionale, che si attesta a 2,1 punti percentuali. La distanza tra le due forze emerge come uno degli elementi della rilevazione, mentre la competizione per la quarta posizione rimane concentrata tra Futuro Nazionale e Forza Italia.

Azione torna sotto il 3%, cresce Italia Viva

Tra i partiti minori, la novità principale riguarda Azione, che perde 0,2 punti percentuali e scende al 2,8%. Il partito torna così sotto la soglia del 3%, dopo averla raggiunta esattamente nella rilevazione della settimana precedente. Andamento opposto per Italia Viva, che guadagna un decimo di punto e sale al 2,5%, rimanendo comunque al di sotto della stessa soglia. Perde invece terreno Più Europa, che arretra di due decimi e si attesta all’1,6%. Una lieve flessione interessa anche Noi Moderati, che cede un decimo e scende all’1,0%. Infine, la categoria degli altri partiti registra un incremento di due decimi, raggiungendo complessivamente il 4,4%.

Sondaggi politici Termometro Politico, tutti i risultati delle intenzioni di voto

Ecco il quadro completo delle intenzioni di voto e delle variazioni rispetto alla rilevazione precedente:

Partito Intenzioni di voto Variazione Fratelli d’Italia 27,8% +0,3 Partito Democratico 20,6% -0,5 Movimento 5 Stelle 12,7% +0,2 Futuro Nazionale 7,5% +0,2 Forza Italia 7,3% -0,2 Alleanza Verdi Sinistra 6,4% +0,1 Lega 5,4% +0,1 Azione 2,8% -0,2 Italia Viva 2,5% +0,1 Più Europa 1,6% -0,2 Noi Moderati 1,0% -0,1 Altri partiti 4,4% +0,2

Nel complesso, il nuovo sondaggio di Termometro Politico evidenzia una fase di assestamento delle intenzioni di voto, con Fratelli d’Italia saldamente al primo posto, il PD in arretramento e il Movimento 5 Stelle in recupero. La competizione più ravvicinata resta quella tra Futuro Nazionale e Forza Italia, separate da appena due decimi di punto percentuale. Tra le formazioni minori, invece, torna centrale il dato di Azione, nuovamente sotto la soglia del 3%. Si tratta di intenzioni di voto rilevate attraverso un sondaggio, che fotografano gli orientamenti degli intervistati nel momento della rilevazione e non costituiscono una previsione certa dei risultati elettorali.