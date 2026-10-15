Sondaggi politici, Fdi sale al 27% e il Pd arretra: cresce il M5S, calano Futuro Nazionale e Lega | TUTTI I DATI

Nuovi movimenti nelle intenzioni di voto degli italiani. L’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 registra una crescita di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle, mentre arretrano il Partito Democratico, Futuro Nazionale e la Lega. Le variazioni sono calcolate rispetto alla precedente rilevazione del 24 settembre 2026 e mostrano alcuni cambiamenti nei rapporti di forza tra le principali formazioni politiche. Fratelli d’Italia raggiunge il 27,0%, guadagnando mezzo punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Il partito di Giorgia Meloni aumenta così il proprio vantaggio sul Partito Democratico, che perde sette decimi di punto e scende al 20,4%. La distanza tra le due formazioni arriva a 6,6 punti percentuali, risultato della contemporanea crescita di FdI e della flessione dei democratici. Il dato del Pd rappresenta una delle variazioni più marcate della rilevazione, mentre il Movimento 5 Stelle registra un incremento di tre decimi e raggiunge il 13,5%. La distanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico si attesta così a 6,9 punti percentuali. Si tratta di variazioni nelle intenzioni di voto rilevate dal sondaggio, che non vanno confuse con risultati elettorali effettivi.

Futuro Nazionale scende al 7,8%: Forza Italia si avvicina al partito di Vannacci

Tra i risultati più interessanti emerge il confronto tra Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e Forza Italia. La formazione guidata dall’ex generale perde tre decimi di punto e scende al 7,8%, mentre il partito fondato da Silvio Berlusconi e guidato da Antonio Tajani guadagna un decimo e sale al 7,4%. La distanza tra i due partiti si riduce quindi ad appena 0,4 punti percentuali. Rispetto alla precedente rilevazione, nella quale Futuro Nazionale era all’8,1% e Forza Italia al 7,3%, il divario si è ridotto di quattro decimi. Un cambiamento che modifica il quadro delle intenzioni di voto fotografato dal sondaggio, pur senza consentire di stabilire se si tratti di una tendenza destinata a consolidarsi. Arretra anche la Lega, che perde tre decimi e si porta al 4,8%. Il partito scende così sotto la soglia del 5% nella rilevazione, con una distanza di tre punti percentuali da Futuro Nazionale e di 2,6 punti da Forza Italia. Le tre formazioni presentano dunque valori differenti, con Futuro Nazionale e Forza Italia particolarmente vicine nelle percentuali rilevate.

Alleanza Verdi-Sinistra in lieve calo, Italia Viva guadagna tre decimi

Tra le altre forze politiche, Alleanza Verdi-Sinistra registra una flessione di un decimo e si attesta al 5,8%, mantenendosi davanti alla Lega. Anche Azione perde un decimo di punto e scende al 3,3%, mentre Italia Viva sale al 2,5%, grazie a un incremento di tre decimi rispetto al 24 settembre. Italia Viva registra così, insieme al Movimento 5 Stelle e alla categoria degli altri partiti, una crescita di 0,3 punti percentuali. +Europa arretra invece di un decimo e si colloca all’1,5%, mentre Ora! guadagna un decimo, raggiungendo l’1,2%. Restano invariati i dati del Partito Liberaldemocratico, all’1,1%, e di Noi Moderati, all’1,0%. La categoria degli altri partiti passa invece al 2,7%, con un aumento di tre decimi.

Sondaggio Youtrend per Sky TG24: tutti i partiti e le variazioni rispetto al 24 settembre

Di seguito il quadro completo delle intenzioni di voto riportate nella rilevazione, con le variazioni espresse in punti percentuali rispetto al precedente sondaggio del 24 settembre 2026.

Partito Intenzioni di voto Variazione Fratelli d’Italia 27,0% +0,5 Partito Democratico 20,4% -0,7 Movimento 5 Stelle 13,5% +0,3 Futuro Nazionale 7,8% -0,3 Forza Italia 7,4% +0,1 Alleanza Verdi-Sinistra 5,8% -0,1 Lega 4,8% -0,3 Azione 3,3% -0,1 Italia Viva 2,5% +0,3 +Europa 1,5% -0,1 Ora! 1,2% +0,1 Partito Liberaldemocratico 1,1% Stabile Noi Moderati 1,0% Stabile Altri partiti 2,7% +0,3

Indecisi e astenuti al 35,1%: cresce la quota di chi non esprime una scelta

Un altro elemento significativo del sondaggio riguarda gli indecisi e gli astenuti, la cui quota aumenta di un punto percentuale, passando dal 34,1% della precedente rilevazione al 35,1%. Si tratta di un dato distinto dalle percentuali attribuite ai singoli partiti, ma importante per descrivere il quadro complessivo degli orientamenti rilevati. L’incremento segnala una maggiore presenza, nel campione considerato, di persone che non indicano una preferenza partitica o che dichiarano di non voler partecipare al voto. Il dato non permette, da solo, di stabilire quali partiti possano beneficiare di eventuali cambiamenti futuri nelle intenzioni degli intervistati. La quota del 35,1% richiama inoltre l’attenzione sull’importanza di distinguere gli orientamenti di chi esprime una preferenza dalla componente dell’elettorato che non ha ancora individuato una scelta o dichiara l’intenzione di astenersi.

Il quadro politico: aumenta il distacco tra FdI e Pd, si riduce quello tra Futuro Nazionale e Forza Italia

Nel complesso, la rilevazione Youtrend per Sky TG24 presenta tre elementi principali. Il primo è l’aumento del divario tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, passato da 5,4 a 6,6 punti percentuali. Il secondo è la crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 13,5%. Il terzo riguarda il confronto tra Futuro Nazionale e Forza Italia, con una distanza che si riduce a quattro decimi. Il sondaggio registra inoltre la flessione della Lega e la crescita di Italia Viva, insieme all’aumento della quota di indecisi e astenuti. Sono dati che descrivono gli orientamenti espressi nella rilevazione, senza consentire di prevedere automaticamente i risultati di una futura consultazione elettorale. Per valutare la portata statistica delle variazioni, soprattutto di quelle comprese tra uno e tre decimi di punto, è necessario considerare anche il campione, le date delle interviste e il margine di errore, informazioni metodologiche non presenti nei dati qui riportati. Per questo motivo, piccoli spostamenti percentuali non possono essere interpretati automaticamente come cambiamenti consolidati nel consenso elettorale.