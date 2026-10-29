Sondaggi politici: Fdi primo partito, oltre 7 punti di vantaggio sul Pd. Cala Vannacci, De Luca all’1,1% | DATI

La Supermedia YouTrend/AGI del 29 ottobre conferma Fratelli d'Italia in testa alle intenzioni di voto, con una crescita dello 0,7%. Il Partito Democratico è al 20,2%, il Movimento 5 Stelle scende all'11,9%. Futuro Nazionale perde oltre un punto e viene raggiunto dalla Lega, mentre Sud chiama Nord si attesta all'1,1%

sondaggi politici
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma nettamente il primo partito italiano nelle intenzioni di voto. La nuova Supermedia YouTrend/AGI del 29 ottobre 2026 assegna alla formazione della presidente del Consiglio il 27,9%, con una crescita di 0,7 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 15 ottobre. Il vantaggio sul Partito Democratico, secondo al 20,2%, raggiunge così 7,7 punti percentuali. La fotografia dei sondaggi mostra una situazione in cui Fratelli d’Italia consolida la propria posizione, mentre alle sue spalle si registrano movimenti differenti. Il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci arretra sensibilmente e la Lega recupera un decimale, raggiungendo proprio la formazione del generale.

Meloni al 27,9%: Fratelli d’Italia aumenta il distacco dal Partito Democratico

Il dato principale della Supermedia riguarda la crescita di Fratelli d’Italia, che guadagna lo 0,7% e mantiene un vantaggio consistente sugli altri partiti. Il Pd si attesta al 20,2%, in aumento di appena 0,1 punti rispetto a due settimane fa, mentre il Movimento 5 Stelle scende all’11,9%, con una flessione dello 0,5%. Il partito guidato da Meloni è quindi davanti ai democratici di quasi otto punti e ai pentastellati di 16 punti. Si tratta di differenze significative nelle intenzioni di voto, che confermano il divario tra le principali forze politiche nella rilevazione di fine ottobre.

Centrodestra: Forza Italia stabile, la Lega raggiunge Vannacci

Tra le altre forze del centrodestra, Forza Italia mantiene il 7,4%, senza variazioni rispetto alla precedente Supermedia. La Lega sale invece al 6,1%, guadagnando un decimale. Il movimento più marcato interessa Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che perde 1,1 punti percentuali, passando dal 7,2% al 6,1%. La formazione del generale si ritrova così appaiata alla Lega, dopo aver registrato un consenso superiore nelle precedenti rilevazioni. Nel resto del quadro politico, Alleanza Verdi Sinistra scende al 6,2%, cedendo due decimali, mentre Azione cresce lievemente al 3,3%. Italia Viva resta stabile al 2,4%, mentre +Europa perde lo 0,2% e si attesta all’1,5%.

Sud chiama Nord all’1,1% nella Supermedia

Tra le formazioni più piccole figura anche Sud chiama Nord di Cateno De Luca, accreditato dell’1,1%, un valore invariato rispetto alla rilevazione precedente. Il dato arriva proprio nella giornata conclusiva della convention romana de “L’Italia dei Territori”, durante la quale è stato presentato il simbolo di Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia per le prossime elezioni politiche, con Cateno De Luca eletto portavoce della lista. La Supermedia rileva il consenso attribuito a Sud chiama Nord nel periodo considerato e non misura gli eventuali effetti successivi della presentazione del nuovo progetto elettorale.

Sondaggi, tutti i partiti e le intenzioni di voto al 29 ottobre

Nel dettaglio, la Supermedia YouTrend/AGI presenta i seguenti valori, con le variazioni in punti percentuali rispetto al 15 ottobre:

Partito Consenso Variazione
Fratelli d’Italia 27,9% +0,7
Partito Democratico 20,2% +0,1
Movimento 5 Stelle 11,9% -0,5
Forza Italia 7,4% Invariato
Alleanza Verdi Sinistra 6,2% -0,2
Lega 6,1% +0,1
Futuro Nazionale 6,1% -1,1
Azione 3,3% +0,1
Italia Viva 2,4% Invariato
+Europa 1,5% -0,2
Partito Liberaldemocratico 1,3% -0,1
Noi Moderati 1,1% -0,1
Sud chiama Nord 1,1% Invariato

Coalizioni quasi alla pari: campo largo al 43,8%, centrodestra al 43,7%

Se il confronto tra i singoli partiti vede Fratelli d’Italia nettamente davanti a tutti, quello tra le coalizioni presenta uno scenario molto più equilibrato. Secondo le aggregazioni considerate dalla Supermedia, il campo largo raggiunge il 43,8%, mentre il centrodestra si attesta al 43,7%, con una differenza di appena 0,1 punti percentuali. La distanza è dunque minima e non consente di individuare un vantaggio statisticamente significativo di uno schieramento sull’altro. Futuro Nazionale viene considerato separatamente, con il 6,1%, mentre l’area di centro indicata nella rilevazione raggiunge il 4,6%.

Come viene calcolata la Supermedia YouTrend/AGI

La Supermedia YouTrend/AGI non è un singolo sondaggio, ma una media ponderata di rilevazioni nazionali sulle intenzioni di voto. L’aggiornamento del 29 ottobre prende in considerazione sondaggi realizzati tra il 15 e il 28 ottobre 2026, elaborati tenendo conto delle dimensioni dei campioni, della data di rilevazione e delle metodologie utilizzate. I dati descrivono le intenzioni di voto rilevate nel periodo considerato, non un risultato elettorale né una previsione certa delle prossime elezioni politiche.

Leggi altri articoli di Notizie dall'Italia
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google