Sondaggi politici, cresce Sud chiama Nord di Cateno De Luca: arretrano Pd e Vannacci, salgono Lega e Forza Italia | DATI

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici e nuovi movimenti negli orientamenti di voto degli italiani. Le rilevazioni SWG per La7, aggiornate a lunedì 12 ottobre 2026, mostrano un quadro caratterizzato da variazioni contenute rispetto alla settimana precedente, con Fratelli d’Italia stabile in testa, il Partito Democratico in leggero calo e piccoli incrementi per diverse forze politiche. Tra i dati emerge anche la flessione di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, mentre Forza Italia e Lega registrano entrambe un incremento di due decimi di punto. Segno positivo anche per Sud chiama Nord di Cateno De Luca, che raggiunge l’1%.

Fratelli d’Italia stabile, il Partito Democratico perde consensi

In cima agli orientamenti di voto rimane Fratelli d’Italia, che si attesta al 27,7%, esattamente lo stesso valore registrato nella rilevazione del 5 ottobre. Nessuna variazione, dunque, per il partito di Giorgia Meloni, che conserva la prima posizione nella fotografia scattata dall’istituto demoscopico. Alle sue spalle si colloca il Partito Democratico, che scende dal 20,7% al 20,4%, con una flessione di 0,3 punti percentuali nell’arco di una settimana. Il Movimento 5 Stelle, invece, mostra un lieve incremento: passa dal 12,6% al 12,7%, guadagnando un decimo di punto rispetto alla precedente rilevazione. I tre partiti si confermano così nelle prime tre posizioni della graduatoria degli orientamenti di voto, con variazioni settimanali che, nel caso del Pd e del Movimento 5 Stelle, rimangono nell’ordine di pochi decimi.

Futuro Nazionale di Vannacci in calo, Forza Italia si avvicina

Tra i dati politicamente più interessanti figura quello di Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci, che secondo SWG registra una flessione rispetto alla settimana precedente. Il partito passa dal 7,8% al 7,6%, perdendo due decimi di punto ma mantenendo la quarta posizione tra le forze politiche rilevate. Si muove nella direzione opposta Forza Italia, che sale dal 7,1% al 7,3%, guadagnando 0,2 punti percentuali. La distanza tra i due partiti nelle stime si riduce così a tre decimi di punto, rispetto ai sette della settimana precedente. Rimane invece invariata Alleanza Verdi e Sinistra, accreditata del 6,6%, lo stesso dato registrato il 5 ottobre.

La Lega cresce e raggiunge il 5,4%

Segnale positivo anche per la Lega, che nella rilevazione del 12 ottobre si attesta al 5,4%, contro il 5,2% della settimana precedente. Il Carroccio guadagna quindi 0,2 punti percentuali, un movimento che arriva in una fase caratterizzata dal confronto interno sulla leadership del partito e sulle prospettive politiche della formazione leghista. Il sondaggio registra un lieve incremento nei consensi stimati, senza tuttavia consentire di attribuire questa variazione a specifiche vicende politiche.

Sud chiama Nord di Cateno De Luca raggiunge l’1%

Nel quadro delle forze politiche minori emerge anche il dato di Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca, che raggiunge l’1%, rispetto allo 0,9% della precedente rilevazione. Un incremento di un decimo di punto che arriva mentre il movimento è al centro dell’attenzione politica per la costituzione della propria componente alla Camera dei deputati e per il confronto sulle alleanze nazionali e regionali. La rilevazione fotografa dunque una crescita contenuta del consenso stimato per Sud chiama Nord, che raggiunge la stessa percentuale attribuita a Noi Moderati, stabile all’1%. Tra le altre forze politiche, Azione passa dal 3,1% al 3,2%, mentre Italia Viva resta ferma al 2,3%. Leggero incremento anche per +Europa, che sale dall’1,6% all’1,7%. La categoria delle altre liste, invece, scende dal 3,4% al 3,1%, perdendo tre decimi di punto.

Tutti i dati del sondaggio SWG del 12 ottobre

Partito Stima attuale Variazione settimanale Fratelli d’Italia 27,7% = Partito Democratico 20,4% -0,3 Movimento 5 Stelle 12,7% +0,1 Futuro Nazionale 7,6% -0,2 Forza Italia 7,3% +0,2 Alleanza Verdi e Sinistra 6,6% = Lega 5,4% +0,2 Azione 3,2% +0,1 Italia Viva 2,3% = +Europa 1,7% +0,1 Noi Moderati 1,0% = Sud chiama Nord 1,0% +0,1 Altre liste 3,1% -0,3

Elettori indecisi e metodologia: cosa dice la rilevazione

Un altro elemento significativo riguarda la quota di intervistati che non esprime un orientamento di voto. Secondo SWG, la percentuale di chi non si esprime passa dal 29% della precedente rilevazione al 28%, con una diminuzione di un punto percentuale. Il sondaggio è stato realizzato da SWG S.p.A. per conto di La7 S.p.A. tra il 7 e il 12 ottobre 2026, attraverso una metodologia mista CATI-CAMI-CAWI, su un campione di 1.200 maggiorenni residenti in Italia, stratificato per area geografica e con quote per età e sesso. La nota metodologica indica inoltre 4.273 non rispondenti. Il margine d’errore statistico dichiarato è del 2,8%, con un livello di confidenza del 95%. Le variazioni settimanali di pochi decimi di punto devono quindi essere interpretate con cautela e non necessariamente rappresentano cambiamenti statisticamente significativi.