Solidarietà tra i banchi: successo per l’iniziativa “Zaino Sospeso” dell’IC Radice-Alighieri di Catona

Grande partecipazione della comunità di Catona alla campagna solidale promossa dal Lions Club “Fata Morgana” di Villa San Giovanni insieme all’Associazione Genitori: raccolti zaini e materiali scolastici da destinare agli studenti delle famiglie in difficoltà economica

Zaino sospeso IC Radice Alighieri Catona

Il diritto allo studio e la lotta alla povertà educativa passano anche attraverso piccoli, grandi gesti di comunità. Ha registrato un’ampia e calorosa partecipazione la campagna solidale “Zaino Sospeso”, promossa sul territorio da Lions Club “Fata Morgana” di Villa San Giovanni in collaborazione con l’Associazione Genitori e accolta con entusiasmo dall’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona. L’iniziativa nazionale dei Lions, ispirata alla celebre tradizione partenopea del “caffè sospeso”, mira a supportare le famiglie in condizioni di temporanea difficoltà economica nell’affrontare le spese per il corredo scolastico dei propri figli.

Grazie alla sensibilità della comunità catonese, le tre cartolerie-librerie del territorio che hanno aderito all’iniziativa,  si sono trasformate in veri e propri centri di generosità, riempiendosi in breve tempo di zaini, astucci, quaderni, penne, matite, diari e dizionari nuovi o in perfetto stato. Tutto il materiale didattico è stato catalogato dalla scuola  e sarà presto distribuito con la massima discrezione agli studenti che ne hanno più bisogno, assicurando a ogni alunno gli strumenti necessari per affrontare l’anno scolastico a testa alta.

La sinergia tra Lions, Associazione Genitori e l’istituto scolastico guidato dalla Dirigente, Avv. Simona Sapone, ha dimostrato l’importanza di fare rete per contrastare l’esclusione sociale fin dai primi anni di scuola.

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