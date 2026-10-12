Sinergia tra “Piria” di Rosarno e la Grecia: nasce “Stage your voice”, un progetto contro bullismo e cyberbullismo

L’Istituto d’Istruzione Superiore Piria di Rosarno diventa protagonista di una nuova collaborazione europea per contrastare bullismo e cyberbullismo tra i giovani. La scuola, guidata dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, ha partecipato al seminario bilaterale eTwinning Italia-Grecia “Bullying-Free Classrooms: Life Skills & Practical Tools”, svoltosi a Maratona, in Grecia, dal 9 all’11 ottobre 2026. Dall’incontro è nata una collaborazione con un liceo di Atene che porterà alla realizzazione del progetto internazionale “Stage your Voice”, coinvolgendo direttamente gli studenti dell’istituto calabrese.

Il Piria di Rosarno rappresentato in Grecia dalla professoressa Eleonora Contartese

A rappresentare il Piria di Rosarno al seminario internazionale è stata la professoressa Eleonora Contartese, selezionata dall’Agenzia nazionale INDIRE nell’ambito delle attività eTwinning. L’incontro ha riunito 19 docenti italiani e colleghi greci, impegnati in un confronto sulle strategie più efficaci per prevenire il bullismo e il cyberbullismo e promuovere il benessere all’interno delle scuole.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di formazione e cooperazione tra Italia e Grecia, consentendo di approfondire il ruolo delle competenze non cognitive nella costruzione di relazioni positive tra gli studenti.

Attraverso il contributo di esperti e rappresentanti istituzionali del settore educativo, sono stati affrontati alcuni dei temi più rilevanti per la scuola contemporanea: l’educazione all’empatia, la gestione dei conflitti, la cittadinanza digitale e la responsabilità individuale e collettiva nella prevenzione delle prevaricazioni.

Tra gli interventi anche quello di Ioannis Papadomarkakis, direttore generale per l’Istruzione, e il contributo di Panagiota Karkaletsi e Panagiotis Passas, rappresentanti del Ministero greco dell’Istruzione e dell’Autorità nazionale Erasmus+, sul tema “From Policy to Practice: European Cooperation and Life Skills for Bullying-Free Classrooms”.

Nasce “Stage your Voice”: gli studenti di Rosarno lavoreranno con i coetanei di Atene

Uno dei risultati più significativi del seminario è stata la nascita di una collaborazione internazionale tra il Piria di Rosarno e il liceo greco “General Lykeio of Chalandri” di Atene, rappresentato dalla docente di lingua inglese Nickie Liaropoulou.

Le due scuole lavoreranno insieme alla realizzazione del progetto “Stage your Voice”, un percorso educativo che punta a trasformare il confronto europeo in un’esperienza concreta di partecipazione e crescita per gli studenti.

A essere coinvolta sarà la classe 3ª B del Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, i cui alunni avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i coetanei greci attraverso il dialogo interculturale e l’utilizzo delle metodologie eTwinning.

L’obiettivo è favorire il dialogo, l’ascolto reciproco e la partecipazione attiva dei ragazzi, valorizzando il contributo di ciascuno nella costruzione di un ambiente scolastico fondato sull’inclusione e sul rispetto.

Mariarosaria Russo: “dare voce agli studenti significa educarli a diventare protagonisti del cambiamento”

La partecipazione al seminario europeo e l’avvio della nuova collaborazione internazionale hanno ricevuto il plauso della dirigente scolastica Mariarosaria Russo, che ha sottolineato il valore educativo del progetto e le opportunità offerte agli studenti. “Il progetto “Stage your Voice” rappresenta, dunque, molto più di un’esperienza di cooperazione internazionale: è un’occasione per trasformare il confronto europeo in azioni concrete all’interno della scuola, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi e la consapevolezza che ogni voce può contribuire a contrastare il silenzio, l’indifferenza e le dinamiche di esclusione. Dare voce agli studenti significa educarli a diventare protagonisti del cambiamento. Con questa iniziativa, il Piria rinnova il proprio impegno per una scuola aperta all’Europa con eTwinning, capace di promuovere inclusione, rispetto reciproco e cittadinanza attiva, nella convinzione che la prevenzione del bullismo cominci ogni giorno dalla qualità delle relazioni e dalla responsabilità condivisa dell’intera comunità scolastica”.

Una scuola aperta all’Europa per contrastare bullismo ed esclusione

Con “Stage your Voice”, l’Istituto Piria di Rosarno rafforza il proprio impegno nella promozione di una scuola aperta all’Europa, capace di valorizzare la cooperazione internazionale come strumento di crescita educativa e personale.

Il progetto punta a tradurre il confronto tra Italia e Grecia in un percorso concreto, nel quale gli studenti saranno chiamati a esprimersi, ascoltarsi e diventare parte attiva del cambiamento.

Al centro dell’iniziativa ci sono la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, il contrasto alle dinamiche di esclusione e la promozione di una cultura fondata sul rispetto reciproco, sull’inclusione e sulla cittadinanza attiva, nella consapevolezza che la qualità delle relazioni e la responsabilità condivisa dell’intera comunità scolastica rappresentano elementi fondamentali per il benessere degli studenti.