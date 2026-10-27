Sindaci d’Italia, Carlo Bottani eletto segretario nazionale: “sostegno al governo Meloni, vogliamo contare nel centrodestra”

Carlo Bottani è il nuovo segretario nazionale di Sindaci d’Italia. Il presidente della Provincia di Mantova e sindaco di Curtatone è stato eletto alla guida del movimento nel corso della convention nazionale “L’Italia dei Territori”, organizzata a Roma insieme a Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Un passaggio importante per la definizione della struttura e degli obiettivi politici del progetto, che punta a rafforzare la rappresentanza degli amministratori locali e a costruire una presenza organizzata su tutto il territorio nazionale. Nel suo primo intervento da segretario, Bottani ha tracciato le linee principali del percorso che intende seguire, confermando la volontà di contribuire alla continuità del governo Meloni e di lavorare affinché Sindaci d’Italia possa acquisire un ruolo sempre più significativo all’interno della coalizione di centrodestra.

Carlo Bottani alla guida di Sindaci d’Italia: il progetto parte dai territori

Il nuovo segretario nazionale ha indicato come priorità la costruzione di una forza politica radicata nei territori, capace di valorizzare l’esperienza amministrativa dei sindaci e di trasformare le esigenze delle comunità in proposte politiche. Secondo l’impostazione illustrata da Bottani, il movimento dovrà unire cultura popolare, attenzione ai giovani, sostegno alle imprese e qualità dei servizi pubblici, mantenendo al tempo stesso una collocazione politica nazionale ben definita. L’obiettivo è dare maggiore spazio agli amministratori locali, considerati il punto di contatto più diretto tra le istituzioni e i cittadini, grazie alla conoscenza quotidiana dei problemi che interessano i Comuni. Il percorso amministrativo di Bottani, alla guida del Comune di Curtatone e della Provincia di Mantova, si inserisce in questa visione, che assegna un ruolo centrale all’esperienza maturata nelle istituzioni territoriali.

Scuola, lavoro e imprese: le priorità del nuovo segretario nazionale

Tra i temi affrontati da Carlo Bottani nel suo primo intervento figurano il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, il sostegno alle attività produttive e la necessità di offrire maggiori opportunità ai giovani. Il segretario nazionale ha richiamato l’importanza di costruire un collegamento più stretto tra formazione e occupazione, valorizzando il ruolo delle imprese e delle realtà economiche che operano nei territori. Particolare attenzione è stata dedicata anche a chi produce ricchezza, con l’obiettivo di sostenere il tessuto produttivo e riconoscere il contributo delle attività economiche allo sviluppo delle comunità locali. Un altro elemento centrale del suo intervento è stato il valore della mediazione politica, indicata come strumento necessario per costruire percorsi condivisi e trovare soluzioni alle problematiche amministrative e sociali.

Sindaci d’Italia nel centrodestra, Bottani punta sulla continuità del governo Meloni

Il nuovo segretario ha affrontato anche il tema della collocazione politica nazionale di Sindaci d’Italia, indicando la volontà di contribuire alla continuità dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Una scelta che si inserisce nel percorso politico presentato alla convention romana, caratterizzato dalla collaborazione con Sud chiama Nord e dal confronto con gli esponenti della coalizione di centrodestra. L’obiettivo illustrato da Bottani è lavorare affinché il movimento possa assumere un peso crescente all’interno della coalizione, valorizzando il contributo dei sindaci e degli amministratori locali nella definizione delle priorità politiche nazionali. La collocazione nel centrodestra si accompagna quindi alla volontà di mantenere una forte identità territoriale, portando all’interno del confronto politico le esperienze e le necessità delle amministrazioni comunali.

Al via la nuova organizzazione territoriale di Sindaci d’Italia

Con l’elezione di Carlo Bottani a segretario nazionale, Sindaci d’Italia apre ora una nuova fase dedicata alla costruzione della propria organizzazione. Nei prossimi giorni proseguirà infatti la definizione della struttura territoriale del movimento, con l’obiettivo di consolidare la presenza nelle diverse aree del Paese e rafforzare il collegamento tra la dimensione nazionale e le realtà locali. La scelta del segretario rappresenta dunque uno dei primi passaggi organizzativi del progetto politico, che intende svilupparsi attraverso il coinvolgimento diretto degli amministratori e delle comunità.