Simona Loizzo replica a Destra in Movimento: “assurdo accusarmi di disinteresse sugli idonei”

Botta e risposta politico sul tema degli idonei, con il deputato della Lega Simona Loizzo che replica duramente alle accuse rivolte nei suoi confronti da Destra in Movimento, realtà che sostiene Roberto Vannacci. Al centro della polemica c’è il presunto disinteresse della parlamentare nei confronti della questione, un’accusa che Loizzo respinge nettamente rivendicando il lavoro svolto insieme al gruppo della Lega, gli incontri con i comitati e l’impegno per migliorare l’iniziativa legislativa. Il deputato sottolinea in particolare la necessità di andare oltre una semplice proroga, insistendo sulla bidirezionalità con gli enti locali, sulla realizzazione del portale unico e sull’inserimento dell’articolo 4, considerato un punto cardine della legge.

“Destra in Movimento, che sostiene Vannacci, sui social mi accusa di essermi disinteressata degli idonei. Una cosa assurda e senza senso. Ho promosso insieme al gruppo della Lega l’iniziativa legislativa. Ho incontrato i comitati. Ho ribadito che una semplice proroga non servirebbe a niente ma che è indispensabile accogliere la bidirezionalita con gli enti locali. Realizzare il portale unico e inserire l’articolo 4 che è un punto cardine della legge. Che possano attaccarmi per un disimpegno è assurdo. Sin dal primo giorno ho promosso la legge e sto intervenendo per migliorarla. Poi, continuino ad attaccarmi come vogliono” afferma Loizzo.