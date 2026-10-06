Siderno, una giornata per l’ambiente: pulizia dei quartieri, nuovi alberi e il lancio di Ecomed 2027. Presentata l’iniziativa | DETTAGLI

Dopo la conquista del titolo di “Comune Riciclone” di Legambiente, riconoscimento che vede Siderno come unico Comune calabrese con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ad aver ottenuto questo risultato, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni rilancia il proprio impegno sui temi della sostenibilità con una nuova giornata dedicata alla partecipazione civica e alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa si chiama “Il mio quartiere è un bene comune” ed è promossa dalla Commissione Ambiente del consiglio comunale, presieduta dalla consigliera Maria Elvira Brancati. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre e interesserà l’intero territorio cittadino, con il raduno dei partecipanti previsto alle ore 9 in piazza Vittorio Veneto. La giornata punta a trasformare la sensibilizzazione ambientale in azione concreta, chiamando a raccolta cittadini, studenti, realtà associative, attività economiche e istituzioni in un programma diffuso di cura degli spazi comuni.

“Il mio quartiere è un bene comune”, la mobilitazione ambientale in tutta Siderno

La giornata vedrà il coinvolgimento di istituti scolastici, associazioni, Guardia Costiera, attività commerciali e turistiche e associazioni cattoliche. Dopo la distribuzione del materiale necessario, i partecipanti saranno impegnati in una pulizia diffusa del territorio cittadino, con il coinvolgimento diretto di cittadini e associazioni di quartiere. All’iniziativa parteciperà inoltre, in qualità di partner attivo, la Sagar, società che gestisce il ristorante Mc Donald’s di Siderno. Il programma non si limiterà alla raccolta dei rifiuti e alla cura degli spazi pubblici: nel corso della giornata saranno infatti piantumati nuovi alberi e verranno realizzate opere d’arte utilizzando materiali di riciclo. Spazio anche al riuso creativo, con esempi e lavori che successivamente saranno esposti presso la Biblioteca Comunale e all’interno dello spazio che verrà allestito in occasione dell’Ottobrata Sidernese del 24 e 25 ottobre.

Il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni cittadine

Gli aspetti organizzativi dell’iniziativa sono stati illustrati nel corso di un incontro svoltosi lunedì pomeriggio nella sala del consiglio comunale, i cui lavori sono stati introdotti dalla funzionaria Alessandra Tuzza. Dopo il saluto del sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha sottolineato l’importanza della diffusione e della condivisione del senso civico soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, è intervenuta la presidente della Commissione Ambiente Maria Elvira Brancati. “il 16 ottobre passeremo dalle parole all’azione. La nostra Città è un modello di eco sostenibilità ma ancora non basta. Sono i giovani a dover essere i guardiani del proprio futuro e gli spazi pubblici devono essere considerati come un’estensione delle nostre case”. A seguire è intervenuta Francesca Lopresti, assessore all’Istruzione, che avrà il compito di coordinare le attività che saranno svolte da alunni e studenti nel corso della giornata.

Nel corso dell’incontro è emersa una condivisione unanime dello spirito dell’iniziativa, con numerosi rappresentanti delle associazioni e delle scuole che hanno anticipato i contributi che offriranno alla manifestazione. Sono intervenuti i rappresentanti di Agesci Gruppo Siderno 1, Guardie Territoriali Ambientali, Liceo Artistico “Pitagora”, scuola media “Gesumino Pedullà”, Blu Sbarre, Fidapa, Associazione Volontari Ospedalieri, Ufficio Locale Marittimo, Pro Loco, Mc. Donald’s, scuola media “Corrado Alvaro” e parrocchia Santa Maria dell’Arco. Hanno inoltre manifestato la propria adesione il Polo Tecnico Professionale “Marconi-Ipsia Art.-Zanotti” e gli altri plessi che fanno riferimento agli istituti comprensivi cittadini, ampliando ulteriormente la partecipazione del mondo scolastico alla giornata dedicata alla tutela del territorio.

Adesioni aperte e opere d’arte con materiali di riciclo

Il Comune ha lasciato ancora spazio a nuove adesioni, che potranno essere presentate entro sabato 10 ottobre. È inoltre ancora possibile realizzare nuove opere d’arte a tema ambientale e basate sul recupero e sul riuso dei materiali, che dovranno essere consegnate entro giovedì 15. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la partecipazione della comunità e lasciare una testimonianza concreta della giornata attraverso lavori che possano rappresentare il rapporto tra ambiente, creatività e responsabilità collettiva. In conclusione dell’incontro organizzativo, Alessandra Tuzza ha ricordato inoltre che tutti i partecipanti sono invitati a registrarsi sul sito puliamoilmondo.it, così da rendere visibile anche a livello nazionale la partecipazione della città di Siderno all’iniziativa e valorizzare il contributo della comunità locale alle attività di tutela ambientale.

La conferenza internazionale sulla rigenerazione socio-ambientale della Locride

La giornata del 16 ottobre proseguirà anche nel pomeriggio con un appuntamento di carattere scientifico e istituzionale. Alle ore 18, presso il Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” di via Francesco Macrì, si svolgerà la conferenza internazionale “Dall’ecocidio alla sostenibilità territoriale. Sfide per una rigenerazione socio-ambientale della Locride”. L’incontro è organizzato dal Comune di Siderno e dall’Universidad Nacional de la Plata, con il patrocinio del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia, il territorio e la finanza dell’Università “La Sapienza” di Roma e del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. Alla conferenza prenderanno parte esperti del mondo accademico e magistrati, chiamati ad affrontare i temi legati all’ambiente, alla sostenibilità e ai percorsi di rigenerazione sociale e territoriale della Locride.

A Siderno nasce Ecomed 2027, il Festival dell’Ambiente e dei Diritti Umani

La conferenza rappresenterà anche il momento scelto per il lancio ufficiale di “Ecomed Siderno 2027”, prima edizione del Festival dell’Ambiente, dei Diritti Umani e dell’Economia Relazionale nel Mediterraneo. Un progetto che amplia ulteriormente la strategia ambientale dell’Amministrazione Comunale e che intende proiettare Siderno oltre la dimensione locale, trasformando la città in un luogo di confronto sui grandi temi della sostenibilità, dei diritti, dell’economia e delle trasformazioni sociali che interessano il Mediterraneo. La giornata del 16 ottobre si presenta quindi come un appuntamento articolato, capace di unire la cura concreta dei quartieri, il protagonismo delle scuole e delle associazioni, la sensibilizzazione ambientale e un confronto di respiro internazionale sul futuro della Locride e sulle nuove sfide della sostenibilità territoriale.