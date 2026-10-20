Siderno, torna l’Ottobrata: due giorni di festa tra vino, spettacoli e il concerto di Eugenio Bennato

Siderno si prepara a vivere un intero fine settimana all’insegna dei sapori, della musica e delle tradizioni calabresi. Sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’Ottobrata Sidernese 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno, con un ricco calendario di iniziative che animeranno il centro cittadino tra spettacoli, artigianato, enogastronomia, incontri culturali e degustazioni di vino. A chiudere la manifestazione, domenica sera, sarà il concerto del cantautore napoletano Eugenio Bennato, in programma alle ore 22 in piazza Risorgimento.

L’edizione di quest’anno presenta una novità importante: l’Ottobrata si svolgerà a Siderno Marina anziché nel borgo medievale di Siderno Superiore. Il trasferimento si è reso necessario a causa dei lavori in corso nel teatro all’aperto della sede tradizionale. Si tratta, tuttavia, di uno spostamento temporaneo, in attesa del ritorno a Siderno Superiore previsto per il prossimo anno.

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, ideata e coordinata dal consigliere Carmelo Scarfò, con la direzione artistica di Michele Macrì. L’iniziativa si svolge in partnership con Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Pro Loco Siderno e Consulta Giovanile.

Sabato 24 ottobre: l’apertura con la banda, i mercatini e gli incontri culturali

Il programma dell’Ottobrata Sidernese prenderà il via sabato 24 ottobre alle ore 10, con il concerto del complesso bandistico Città di Siderno e l’apertura degli stand dedicati ai prodotti artigianali e all’enogastronomia. Le iniziative si svilupperanno lungo Corso della Repubblica e nelle principali piazze cittadine, coinvolgendo il cuore di Siderno Marina.

Alle ore 11, nella sala del Consiglio comunale, si terrà un convegno organizzato dalla Coldiretti dedicato alla corretta nutrizione. A seguire, sempre nella sala consiliare, è previsto un incontro promosso dai giovani di Confindustria Reggio Calabria, incentrato sulle opportunità di ritorno nella propria terra d’origine per le nuove generazioni.

Il programma pomeridiano riprenderà alle 16:45 in piazza Vittorio Veneto, con la premiazione dei vincitori del concorso di pittura estemporanea “Autunno a Siderno”, riservato agli studenti del liceo artistico Pitagora.

Alle 17:30, nella sala consiliare, l’associazione Gente in Aspromonte presenterà in anteprima il proprio programma di escursioni per il 2027. Successivamente sarà presentato il libro “Il cacciatore di meduse” del promoter musicale Ruggero Pegna.

Spettacoli, artisti di strada e diciotto cantine calabresi: il centro diventa una festa

Per tutto il fine settimana, le strade e le piazze del centro cittadino saranno animate da spettacoli, musica e attività per il pubblico. Sono previste le esibizioni degli artisti di strada e delle street band, mentre i mercatini dell’artigianato saranno curati dall’associazione Chicca.

Spazio anche alla creatività con i laboratori di bijoux, trucco e parrucco di Lucia Revolution. Sul palco di piazza Risorgimento si esibiranno inoltre le scuole di danza Note Danzanti e Danza in Movimento di Stefano Infusini.

Tra le iniziative previste figura anche una postazione di osservazione astronomica, curata dal Gruppo Astrofili della Locride, che offrirà ai partecipanti un’occasione per avvicinarsi all’osservazione del cielo.

Il Centro di Aggregazione Sociale Seniors Siderno, insieme all’associazione Generazione Nuova, promuoverà invece il baratto dei libri attraverso l’iniziativa “Dona un libro, prendi un libro”, dedicata alla condivisione e allo scambio culturale.

Uno degli elementi centrali dell’edizione 2026 sarà l’area dedicata al vino calabrese. Saranno presenti diciotto tra le più importanti cantine della Calabria, che esporranno i propri prodotti e proporranno degustazioni. L’iniziativa vedrà la partecipazione della Fondazione Italiana Sommelier e della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, valorizzando le produzioni vinicole regionali e il patrimonio enogastronomico del territorio.

Domenica 25 ottobre: degustazioni, incontri e una caccia al tesoro

La seconda giornata dell’Ottobrata Sidernese, domenica 25 ottobre, si aprirà alle ore 11 con una masterclass della Fondazione Italiana Sommelier, alla quale prenderanno parte i produttori vinicoli del territorio.

Al termine dell’incontro seguirà una degustazione in piazza Vittorio Veneto, pensata come un aperitivo condiviso e un’occasione di incontro intorno ai prodotti vinicoli locali.

Il programma proseguirà alle ore 18 nella sala consiliare, con il convegno organizzato dal Partito Democratico dal titolo “L’Europa dopo il PNRR. L’impegno per l’Italia e per il Mezzogiorno”. A seguire, sempre nella sala consiliare, si svolgerà il convegno dell’Associazione Psicologi intitolato “L’autunno dentro”, a cura di Francesco Falletti e Giuseppe Figliomeni.

Non mancheranno le iniziative più originali e coinvolgenti, come Trovalu, la bizzarra caccia al tesoro organizzata dal gruppo social Iamunindi insieme all’YMCA Siderno.

A Palazzo Lanzafame poesia e tradizione con “Sapori e memorie”

Alle ore 20 di domenica 25 ottobre, Palazzo Lanzafame ospiterà un appuntamento dedicato all’incontro tra poesia e sapori della tradizione.

La manifestazione, intitolata “Sapori e memorie”, vedrà protagonisti il poeta Martino Ricupero e lo chef Francesco Trichilo, in un’iniziativa che unisce espressione culturale e patrimonio gastronomico.

Il gran finale con Eugenio Bennato in piazza Risorgimento

La conclusione del programma degli spettacoli all’aperto sarà affidata a uno dei nomi più conosciuti della musica popolare italiana. Domenica 25 ottobre, alle ore 22, Eugenio Bennato si esibirà in concerto in piazza Risorgimento, chiudendo la due giorni dell’Ottobrata Sidernese.

Il concerto rappresenterà l’appuntamento conclusivo di una manifestazione che, anche in questa edizione caratterizzata dal trasferimento a Siderno Marina, punta a riunire tradizioni, cultura, musica, artigianato ed eccellenze enogastronomiche calabresi.

Un fine settimana ricco di iniziative che coinvolgerà associazioni, artisti, produttori, studenti e cittadini, in attesa che l’Ottobrata Sidernese possa tornare, nel 2027, nella sua tradizionale cornice di Siderno Superiore.