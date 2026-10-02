Siderno, ragazzo aggredito da un gruppo di coetanei sul Corso della Repubblica: “servono più controlli e presidi”

Un appello urgente per rafforzare la sicurezza a Siderno dopo il grave episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi sul Corso della Repubblica. A rivolgerlo al sindaco Mariateresa Fragomeni è il Comitato Futuro Nazionale di Siderno, che si fa portavoce della preoccupazione e dell’indignazione espresse da numerosi cittadini. Al centro della nota c’è il pestaggio subito da un ragazzino ad opera di un gruppo di coetanei, episodio che il comitato definisce gravissimo e che, secondo i firmatari, non può essere considerato un fatto isolato né una semplice “ragazzata”.

Futuro Nazionale: “un segnale d’allarme gravissimo”

Nel documento indirizzato al primo cittadina, il Comitato Futuro Nazionale sottolinea la forte preoccupazione per quanto accaduto sul principale asse cittadino: “il brutale e barbaro pestaggio subito da un ragazzino per mano di un branco di coetanei rappresenta un atto di intollerabile crudeltà che ferisce nel profondo l’intera comunità di Siderno. Non si può e non si deve liquidare quanto accaduto come un evento isolato o una semplice “ragazzata”: si tratta di un segnale d’allarme gravissimo che mina la serenità delle famiglie e la sicurezza dei nostri giovani nei luoghi principali di aggregazione della città”. Secondo il comitato, la vicenda “impone una risposta immediata da parte delle istituzioni, proprio perché riguarda la sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e dalle famiglie”.

La richiesta al sindaco Fragomeni

Futuro Nazionale chiede alla sindaca di attivarsi con urgenza presso le sedi istituzionali competenti, a partire dalla Prefettura e dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “Come comitato impegnato per il futuro e la tutela del nostro territorio, riteniamo che la cittadinanza non possa rimanere indifferente, né tollerare che le vie principali del nostro centro urbano si trasformino in scenari di violenza e insicurezza. Per garantire una Siderno più sicura e vivibile, è fondamentale che le istituzioni rispondano con fermezza, decisione e tempestività”, evidenzia la nota.

Più controlli e pattugliamenti nelle ore serali

La richiesta entra poi nel merito delle misure considerate necessarie. Futuro Nazionale sollecita un’intensificazione di controlli, pattugliamenti e presidi, in particolare nelle ore serali e nei punti ritenuti più sensibili, a partire proprio da Corso della Repubblica. “Con la presente, pertanto, Le chiediamo formalmente di intervenire con la massima urgenza e di farsi portavoce presso le sedi competenti — a partire dalla Prefettura e dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica — per richiedere un intervento immediato e strutturato delle Forze dell’Ordine. È indispensabile intensificare i controlli, i pattugliamenti e i presidi sul territorio, in particolare nelle ore serali e nei punti nevralgici come il Corso della Repubblica“, si rimarca nella nota rivolta al sindaco.

Videosorveglianza e controllo del territorio

Tra le richieste avanzate figura anche una verifica dell’efficacia dei sistemi di videosorveglianza urbana già presenti in città. “Chiediamo inoltre di verificare l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza urbana e di valutare ogni misura utile a ripristinare il pieno controllo del territorio”, puntualizza la nota. Il comitato lega quindi il tema della sicurezza non soltanto alla presenza fisica delle forze dell’ordine, ma anche alla capacità degli strumenti di controllo urbano di contribuire alla prevenzione e alla gestione degli episodi di violenza.