Siderno, massiccio intervento di manutenzione del verde pubblico da parte dell’Amministrazione | FOTO

È sempre alta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni sul decoro urbano e il verde pubblico cittadino. Conscia della costante attrattività della Città di Siderno per tutto l’anno, la Giunta comunale ha predisposto un dettagliato programma di interventi di manutenzione, coordinato dall’Assessore al Decoro Urbano Alessandro Archinà e dall’Area 3 dell’Ente “Infrastrutture e Servizi al Territorio” con a capo il Dirigente ing. Lorenzo Surace che, iniziato dal Lungomare delle Palme, riguarderà gli spazi verdi di tutto il territorio cittadino e verrà ripetuto per tutto l’anno a intervalli regolari.

Tra i principali luoghi in cui l’intervento è stato già compiuto, vanno citati, oltre al lungomare, l’area fitness e il parco giochi, via Cristoforo Colombo, piazza Marconi, piazza Cavour, l’area San Sebastiano, piazza San Nicola, piazza della Cittadinanza Europea e piazza Portosalvo, oltre alla zona tra l’incrocio di via delle Rose con via delle Magnolie.

Come sempre, l’invito che il Sindaco Mariateresa Fragomeni rivolge ai cittadini “è quello di contribuire a mantenere gli spazi verdi puliti e ordinati: le aree comuni – ricorda – appartengono a tutti e ognuno di noi ha il diritto di fruire del verde pubblico e il dovere di non vanificare il lavoro compiuto per la sua corretta e regolare manutenzione“.

Consapevole della diffusa percezione di un netto miglioramento del decoro urbano cittadino rispetto all’inizio della consiliatura, il primo cittadino ringrazia anticipatamente i Sidernesi per la collaborazione, assicurando il massimo impegno dell’Amministrazione per rendere la Città sempre più bella, pulita e attrattiva: “andiamo avanti!“.