Siderno, grave episodio contro l’auto del presidente del Consiglio: “Davide non è solo”

“Ancora un grave atto che offende e mortifica la nostra città. Ancora una volta qualcuno pensa di poter usare la violenza e l’intimidazione per condizionare la vita della nostra comunità. Nella notte, l’auto del Presidente del Consiglio Comunale di Siderno, Davide Lurasco, è stata oggetto di un grave episodio, sulla cui natura e dinamica sono in corso in queste ore gli accertamenti delle Forze dell’Ordine. Una cosa, però, possiamo dirla subito e senza esitazioni: Davide non è solo. E nessun cittadino di Siderno deve sentirsi solo davanti alla violenza, alle minacce o alle intimidazioni. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che faranno piena luce su quanto accaduto. Noi, intanto, continueremo a fare quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno: amministrare questa città a testa alta, senza paura e senza voltarci dall’altra parte. Siderno sta cambiando e continuerà a cambiare. Nessuno fermerà questo percorso. Perché Siderno è viva, oggi più che mai. E Siderno non torna indietro. Fatevene una ragione”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni.