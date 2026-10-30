Siderno, Francesco Congiusta è il più giovane Rappresentante di Interessi d’Italia

Un traguardo di altissimo profilo istituzionale che unisce la competenza alla valorizzazione dei territori del Mezzogiorno. Il gruppo Rappresentanti di Interessi Umanità e Società ha accolto ufficialmente nei giorni scorsi il nuovo rappresentante, il sidernese Francesco Congiustra, segnando un primato di rilievo nazionale: con questo incarico presso la Camera dei Deputati, viene infatti registrato come il più giovane Rappresentante di Interessi d’Italia.

L’ingresso è stato salutato con grande favore e stima da parte del vertice del gruppo. In particolare, si segnalano l’accoglienza calorosa e le parole di apprezzamento espresse dal Dott. Domenico Tiriolo e dal Dott. Prof. Marco Limoncelli, che hanno sottolineato l’importanza di unire freschezza di vedute e rigore istituzionale nel dialogo con le massime cariche dello Stato.

Grande soddisfazione e senso di responsabilità sono stati espressi dal diretto interessato, che ha voluto rimarcare il forte legame con le proprie radici meridionali: “essere il più giovane Rappresentante di Interessi in Italia presso la Camera dei Deputati è un traguardo che mi riempie d’orgoglio e di profonda responsabilità. Voglio dimostrare che, con la volontà e la concretezza, anche partendo dal nostro Sud, precisamente da Siderno e dalla provincia di Reggio Calabria, è possibile raggiungere e valorizzare importanti contesti istituzionali“.

Questo risultato rappresenta non solo un successo personale, ma anche un segnale di speranza e di riscatto per le giovani generazioni del Sud Italia, confermando come il merito, l’impegno e la determinazione possano aprire le porte delle istituzioni repubblicane più rappresentative.