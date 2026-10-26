Siderno, fino a mille euro al mese per le persone con disabilità gravissima: 3 nuovi avvisi. Come presentare domanda

Fino a mille euro al mese per dodici mensilità a sostegno delle persone con disabilità gravissima e delle loro famiglie, ma anche nuovi interventi per favorire l’autonomia delle persone con disabilità e servizi di assistenza destinati ai cittadini non autosufficienti in condizioni di disagio economico e sociale. Sono tre le opportunità annunciate dall’Amministrazione Comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, nell’ambito delle Politiche Sociali. Si tratta di altrettanti avvisi pubblicati dall’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, rivolti agli aventi diritto e finalizzati a garantire un sostegno concreto alle persone più fragili e alle loro famiglie. A illustrare nel dettaglio le misure è il vicesindaco e assessore al ramo Salvatore Pellegrino, che richiama l’attenzione dei cittadini sulle possibilità di accesso ai contributi e ai servizi, oltre che sulle scadenze previste per la presentazione delle domande.

Assegni di cura fino a mille euro al mese: domande entro il 14 novembre

La prima misura riguarda gli assegni di cura per le persone con disabilità gravissima, finanziati attraverso il Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) 2022. L’intervento è rivolto ai residenti nei 19 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia e prevede contributi economici mensili differenziati in base alle condizioni assistenziali dei beneficiari. A spiegare requisiti e importi è lo stesso Pellegrino: “Innanzitutto – spiega il Vicesindaco – va citato l’Avviso per gli assegni di cura per le persone con disabilità gravissima e le loro famiglie, a valere sul FNA 2022, rivolto ai residenti nei 19 Comuni dell’Ambito con ISEE sociosanitario non superiore a € 50.000 (€ 65.000 per i minorenni). I contributi previsti per 12 mensilità, sono pari a € 1.000 al mese per persone in condizione di dipendenza vitale con bisogni assistenziali complessi H24; € 600 al mese per le altre persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima”. Il sostegno economico potrà quindi raggiungere complessivamente 12.000 euro nell’arco delle dodici mensilità per le persone in condizioni di dipendenza vitale con necessità assistenziali continuative, mentre per gli altri beneficiari riconosciuti in condizione di disabilità gravissima l’importo complessivo previsto è di 7.200 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 14 novembre 2026, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it.

Vita indipendente, interventi per favorire autonomia e inclusione

Il secondo avviso riguarda il progetto “Vita Indipendente – Reti per l’Autonomia”, destinato alle persone maggiorenni con disabilità residenti nei 19 Comuni dell’Ambito. L’obiettivo è sostenere percorsi personalizzati che consentano ai beneficiari di sviluppare una maggiore autonomia nella vita quotidiana e di partecipare attivamente alla comunità. Gli interventi previsti comprendono servizi di assistenza personale, soluzioni di domotica e tecnologie assistive, oltre a progetti di housing e co-housing. Si tratta di strumenti finalizzati a favorire condizioni di vita più autonome, attraverso risposte calibrate sulle specifiche esigenze delle persone interessate. Per accedere alle opportunità previste dall’avviso, le domande dovranno essere presentate ai Comuni di residenza, tramite PEC oppure direttamente allo sportello del Protocollo, entro le ore 12 del 13 novembre 2026. Per ottenere ulteriori informazioni sia su questa misura sia sugli assegni di cura, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, contattando il numero telefonico 0964/860860 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail ufficio piano@atscaulonia.rc.it.

Assistenza alle persone non autosufficienti: il terzo avviso del Comune di Siderno

La terza opportunità riguarda invece i servizi di assistenza personale non specialistica, finanziati attraverso il Fondo Povertà 2025. L’avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siderno, è finalizzato all’individuazione dei beneficiari non autosufficienti che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale. La misura punta a favorire l’inclusione delle persone più fragili, offrendo un sostegno concreto nella gestione delle attività quotidiane e promuovendo la prossimità territoriale. Tra gli obiettivi figurano anche il mantenimento dell’autonomia residua e la riduzione delle condizioni di isolamento, attraverso servizi capaci di rispondere alle necessità delle persone che incontrano maggiori difficoltà nella vita di tutti i giorni. La domanda dovrà essere corredata dalla copia di un documento d’identità e dall’attestazione ISEE in corso di validità e potrà essere presentata al Protocollo del Comune di Siderno oppure tramite PEC all’indirizzo comune.siderno@asmepec.it. La richiesta potrà essere inoltrata direttamente dall’interessato oppure da un familiare, dal caregiver, dall’amministratore di sostegno o da un altro soggetto legittimato.

Dove consultare gli avvisi e chiedere informazioni

Tutti e tre gli avvisi sono stati pubblicati integralmente sul sito istituzionale del Comune di Siderno, consultabile all’indirizzo www.comune.siderno.rc.it, dove gli interessati possono prendere visione delle disposizioni previste per ciascuna misura. L’Amministrazione Comunale invita così i potenziali beneficiari a informarsi sulle opportunità disponibili, prestando particolare attenzione alle scadenze del 13 novembre per il progetto Vita Indipendente e del 14 novembre 2026 per gli assegni di cura. Per ricevere chiarimenti, indicazioni sulle procedure e tutte le informazioni necessarie, è inoltre possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Siderno, situato al primo piano del palazzo municipale e disponibile a fornire assistenza ai cittadini interessati.