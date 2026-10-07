Siderno, consegnati i lavori a Piazza Vennerello: nasceranno anfiteatro e parco verde attrezzato

L’Amministrazione comunale di Siderno guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni avvia un nuovo intervento dedicato alla riqualificazione degli spazi pubblici e alla valorizzazione delle contrade cittadine. Sono stati consegnati questa mattina all’impresa aggiudicataria “Giuseppe Pisani” i lavori per la realizzazione di Piazza Vennerello, un progetto che punta a trasformare un’area strategica del territorio in un nuovo luogo di socialità, incontro e aggregazione. L’intervento interessa uno spazio di circa 2.200 metri quadrati, situato in prossimità della chiesa di Santa Maria Madre della Famiglia e del Centro di Aggregazione Giovanile ospitato nei locali dell’ex istituto scolastico. L’obiettivo è migliorare il decoro urbano e allo stesso tempo dotare la zona di un’area capace di ospitare manifestazioni pubbliche e attività rivolte alla comunità.

Un investimento da oltre 166 mila euro

L’iter amministrativo ha preso avvio lo scorso 28 maggio, quando, con deliberazione n. 138, la Giunta comunale ha autorizzato la devoluzione di due mutui residui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Contestualmente è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio”, ing. Lorenzo Surace, per un importo complessivo di 166.699,48 euro. Nello stesso provvedimento è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l’arch. Domenico Vincenzo Agostino. Il piano prevede una completa riqualificazione e rimodulazione dello spazio esistente, con l’obiettivo di valorizzare un’area considerata di particolare importanza per la sua collocazione e per la presenza di strutture già destinate alla vita sociale e comunitaria.

Una piazza con anfiteatro e parco sensoriale

Il cuore del progetto sarà la realizzazione di una piazza con anfiteatro a gradoni, pensata come sede ideale per manifestazioni pubbliche, iniziative e momenti di aggregazione. Accanto a questo spazio sorgerà un parco verde attrezzato, con un parco sensoriale destinato alla valorizzazione delle essenze autoctone già presenti nell’area. L’intervento punta quindi a creare un vero e proprio salotto all’aperto, nel quale estetica e funzionalità possano convivere, offrendo ai cittadini un luogo fruibile per il tempo libero e per le attività collettive. La realizzazione della nuova Piazza Vennerello si inserisce così nel più ampio percorso dell’Amministrazione comunale volto alla creazione di spazi pubblici di socialità, al miglioramento del decoro urbano e alla valorizzazione delle diverse contrade del territorio cittadino.

Il cantiere e i rappresentanti presenti

All’allestimento del cantiere erano presenti gli assessori ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari e al Decoro Urbano Alessandro Archinà, la consigliera Anna Maria Felicità, il Rup arch. Domenico Vincenzo Agostino, il direttore dei lavori arch. Alessandro Sgambelluri e il titolare dell’impresa aggiudicataria Giuseppe Pisani. Con la consegna formale dei lavori prende dunque avvio la fase operativa dell’intervento, destinato a modificare l’assetto dell’area e a restituire alla comunità un nuovo spazio pubblico attrezzato, pensato per rafforzare la socialità e migliorare la qualità urbana della zona.