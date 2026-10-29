Sicurezza sociale e tutela dei più fragili, a Seminara due giornate di studio con esperti e magistrati

La sicurezza sociale, la tutela dei soggetti fragili e il rapporto tra regole e diritti saranno al centro delle giornate di studio in programma venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026 al Centro “Presenza”, in località Piani Corona, a Barritteri di Seminara, nel Reggino. L’iniziativa, dal titolo “La sicurezza sociale tra regole e deroghe”, riunirà docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti del settore previdenziale per approfondire gli aspetti giuridici, sociali e amministrativi della sicurezza sociale, con particolare attenzione alla necessità di coniugare il rispetto delle norme con le esigenze concrete delle persone. L’obiettivo è promuovere un confronto su diritti, equità, trasparenza e inclusione, individuando soluzioni capaci di garantire una tutela effettiva della persona.

Il programma prenderà il via venerdì 30 ottobre alle 14:00 con gli indirizzi di saluto di monsignor Silvio Mesiti, presidente dell’associazione di volontariato Presenza, della presidente del Tribunale di Palmi Natina Pratticò, del sindaco di Palmi Giovanni Calabria, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi Angelo Rossi e di Carmen Borgese, segretaria del Centro Studi Domenico Napoletano, sezione di Palmi. A coordinare i lavori sarà il professor Domenico Garofalo. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre presentate l’Associazione italiana per gli studi sulla previdenza e assistenza sociale (AISPAS) e la rivista quadrimestrale “Previdenza & Welfare”. Dalle 15:30 spazio alle relazioni scientifiche dedicate alle pensioni, con interventi di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e giudiziario.

La seconda giornata, sabato 31 ottobre, inizierà alle 9:30 e sarà dedicata in particolare alle prestazioni temporanee e agli ammortizzatori sociali. La sessione sarà presieduta dal professor Marco Esposito, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Napoli Parthenope, e vedrà la partecipazione di magistrati, docenti universitari ed esperti della materia. Le conclusioni saranno affidate al professor Edoardo Ales, con chiusura dei lavori prevista alle 13:30. L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Palmi per l’attribuzione di 8 crediti formativi.