Sicilia, terremoto alla Regione: chiesto l’arresto dell’ex vicepresidente Armao per corruzione, 9 indagati

Una nuova inchiesta giudiziaria scuote la Regione Siciliana. La Procura di Palermo ha chiesto l’arresto dell’avvocato Gaetano Armao, già vicepresidente ed ex assessore regionale, nell’ambito di un’indagine nella quale vengono ipotizzati, a vario titolo, reati di corruzione. Nella mattinata di venerdì 2 ottobre sono scattate una serie di perquisizioni nell’abitazione dell’ex esponente del governo regionale, nei suoi studi professionali di Palermo e Roma e anche in alcuni uffici della Regione.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e condotta dalla Squadra Mobile, coinvolge complessivamente nove persone. Oltre ad Armao, tra gli indagati figura anche Giuseppe Geremia Lombardo, deputato all’Assemblea regionale siciliana del Movimento per l’Autonomia e nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. Secondo quanto emerso nelle prime ore dell’indagine, per otto indagati sarebbero stati chiesti gli arresti domiciliari, mentre nei confronti di un’altra persona sarebbe stato richiesto il divieto di dimora. Le richieste della Procura non equivalgono però a misure già applicate: la decisione spetterà al giudice per le indagini preliminari, che dovrà pronunciarsi dopo gli interrogatori preventivi previsti dalla normativa.

Corruzione in Sicilia, chiesto l’arresto di Gaetano Armao

Il nome di maggiore rilievo nell’inchiesta è quello di Gaetano Armao, avvocato amministrativista molto noto in Sicilia e protagonista per anni della vita politica e istituzionale regionale. La Procura di Palermo ha chiesto una misura cautelare nei suoi confronti ipotizzando il reato di corruzione. La richiesta riguarda quindi una fase preliminare del procedimento e dovrà essere valutata dal Gip. Nella mattinata del 2 ottobre gli investigatori hanno perquisito gli studi professionali di Armao a Palermo e Roma, oltre alla sua abitazione. L’attività investigativa ha riguardato anche alcuni uffici regionali.

Poiché Armao esercita la professione di avvocato, alle operazioni di perquisizione ha partecipato un magistrato della Procura, come previsto dalle garanzie stabilite per le attività investigative svolte negli studi professionali dei legali. L’avvio delle perquisizioni è stato inoltre comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La notizia della richiesta di arresto è stata confermata nella mattinata da diverse fonti giornalistiche, mentre la Procura ha reso noto che le ipotesi investigative riguardano condotte di corruzione.

Nove persone coinvolte nell’inchiesta della Procura di Palermo

Il fascicolo non riguarda soltanto l’ex vicepresidente della Regione. Le persone coinvolte nell’indagine sono nove e appartengono al mondo della politica, delle professioni e dell’imprenditoria siciliana. Oltre a Gaetano Armao, risultano coinvolti il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo, i manager Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne, Benedetta Costanzo, gli imprenditori Luigi Zancla, Mario Lupo e Sergio Vella, oltre all’avvocato Pierluigi Matta.

Secondo quanto riferito da ANSA, le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione per l’esercizio delle funzioni. Per otto persone sarebbe stata richiesta la misura degli arresti domiciliari, mentre per una nona il divieto di dimora. Sarà comunque il giudice a stabilire se sussistano o meno i presupposti per accogliere le richieste avanzate dalla Procura.

Indagato anche Giuseppe Geremia Lombardo, deputato all’Ars

Tra i nomi che hanno immediatamente attirato l’attenzione politica figura quello di Giuseppe Geremia Lombardo, deputato regionale del Mpa e nipote dell’ex governatore siciliano Raffaele Lombardo. La sua presenza nell’indagine amplia inevitabilmente la portata politica della vicenda, che non riguarda quindi soltanto un ex componente del governo regionale ma coinvolge anche un parlamentare attualmente in carica all’Assemblea regionale siciliana.

Anche per Lombardo, naturalmente, vale la presunzione di innocenza e la posizione dovrà essere valutata nel corso del procedimento. Le richieste cautelari formulate dalla Procura saranno esaminate dal Gip soltanto dopo gli interrogatori preventivi, passaggio introdotto dalla nuova disciplina proprio per consentire agli indagati di essere ascoltati prima dell’eventuale applicazione di determinate misure personali. La presenza di Lombardo tra gli indagati è stata confermata dalle ricostruzioni diffuse nelle ore successive alle perquisizioni.

Armao fino ad agosto presidente della Commissione tecnica specialistica

Un elemento centrale dell’inchiesta riguarda il ruolo istituzionale ricoperto fino a poche settimane fa dallo stesso Gaetano Armao. L’ex vicepresidente della Regione è stato infatti, fino allo scorso agosto, presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, organismo particolarmente importante nella macchina amministrativa siciliana.

La Commissione interviene nell’esame tecnico di procedimenti riguardanti le autorizzazioni ambientali e, per la natura stessa delle sue competenze, si occupa di pratiche relative a investimenti e progetti di notevole rilevanza economica. La nomina di Armao alla guida della Commissione risaliva all’agosto 2023. Un decreto dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente lo aveva nominato commissario e presidente della Commissione Tecnica Specialistica, incarico formalizzato dopo l’intesa con la Presidenza della Regione. La documentazione regionale mostra inoltre la sua presenza nelle attività della Commissione anche nel corso del 2026.

Nel mirino anche uffici regionali

Le perquisizioni non hanno riguardato soltanto abitazioni private e studi professionali. Gli investigatori hanno svolto attività anche in uffici della Regione Siciliana, circostanza che rende particolarmente rilevante l’indagine sul piano istituzionale. In questa fase, tuttavia, è fondamentale distinguere ciò che è stato formalmente reso noto dalle eventuali ricostruzioni investigative non ancora consolidate.

Le autorità giudiziarie hanno confermato l’esistenza di un’indagine per corruzione, le perquisizioni e la richiesta di misure cautelari, ma il quadro dettagliato delle singole condotte contestate dovrà emergere dagli atti e dagli interrogatori. Alcune ricostruzioni giornalistiche collegano l’attività investigativa alle autorizzazioni ambientali regionali, settore nel quale Armao ha ricoperto fino ad agosto un ruolo di vertice. Sarà però necessario attendere la documentazione giudiziaria per stabilire con precisione quali procedimenti amministrativi siano oggetto dell’inchiesta e quale sia, secondo gli inquirenti, il ruolo attribuito a ciascuno degli indagati.

Cosa fa la Commissione tecnica specialistica della Regione Siciliana

La Commissione Tecnica Specialistica, spesso indicata con l’acronimo Cts, è un organismo previsto dalla normativa regionale e opera nell’ambito delle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale. Il suo ruolo è particolarmente delicato perché riguarda procedimenti che possono interessare impianti energetici, infrastrutture, interventi industriali, progetti territoriali e opere sottoposte a valutazione ambientale.

La Commissione esamina la documentazione tecnica e formula pareri all’interno dei procedimenti di competenza regionale. In una regione come la Sicilia, dove negli ultimi anni si è registrata una forte crescita degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, il tema delle autorizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici ha acquisito un peso economico e amministrativo sempre maggiore. La stessa documentazione della Regione conferma che la Cts è l’organismo competente per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Chi è Gaetano Armao

Gaetano Armao, nato a Palermo nel 1962, è un avvocato e docente universitario con una lunga esperienza nelle istituzioni siciliane. Nel corso della sua carriera politica ha ricoperto incarichi di primo piano all’interno della Regione Siciliana, arrivando a essere assessore regionale e vicepresidente. È stato in particolare assessore all’Economia e una delle figure più conosciute nel dibattito sulla finanza regionale e sui rapporti economici tra Sicilia e Stato.

Accanto all’attività politica e istituzionale, Armao ha continuato a svolgere la professione forense. Nel 2023 era stato scelto per guidare la Commissione Tecnica Specialistica regionale per le autorizzazioni ambientali, incarico che ha ricoperto fino all’agosto 2026. Proprio la sua lunga esperienza nella politica e nell’amministrazione regionale rende particolarmente significativa la notizia dell’indagine aperta dalla Procura di Palermo.

Il rapporto con Giusi Bartolozzi

Armao è inoltre marito di Giusi Bartolozzi, magistrata ed ex parlamentare che ha ricoperto il ruolo di capo di Gabinetto del ministero della Giustizia. Il dato è stato richiamato anche nelle prime notizie diffuse sull’indagine, ma allo stato delle informazioni disponibili non emerge alcun coinvolgimento della Bartolozzi nel procedimento che riguarda il marito. È quindi opportuno mantenere nettamente separate le due posizioni. La circostanza ha attirato attenzione mediatica esclusivamente per il profilo istituzionale della coppia e per la notorietà nazionale acquisita negli anni da entrambi.

Perquisizioni negli studi di Palermo e Roma

Una delle attività investigative più significative eseguite dalla Squadra Mobile riguarda gli studi professionali dell’avvocato Armao. Le perquisizioni sono state effettuate sia nella sede di Palermo sia in quella di Roma. Gli investigatori hanno inoltre perquisito l’abitazione del professionista. Quando una perquisizione riguarda lo studio di un avvocato, la legge prevede specifiche garanzie procedurali. È proprio per questo che, secondo quanto comunicato, alle attività ha presenziato direttamente un magistrato della Procura. La Procura ha inoltre informato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’attività investigativa in corso. Si tratta di garanzie legate alla particolare tutela prevista dall’ordinamento per la documentazione e i rapporti professionali degli avvocati.

Gli interrogatori prima della decisione del Gip

Un altro elemento importante dell’inchiesta è rappresentato dalla procedura che precederà l’eventuale applicazione delle misure cautelari. Alle nove persone coinvolte è stato notificato un invito a comparire davanti al Gip per l’interrogatorio preventivo. Il passaggio è decisivo perché, secondo la nuova disciplina, il giudice ascolta preventivamente l’indagato prima di pronunciarsi sulla richiesta di determinate misure cautelari.

Questo significa che, al momento, Gaetano Armao e gli altri indagati non sono stati arrestati sulla base della richiesta resa nota venerdì mattina. La Procura ha avanzato la propria istanza, ma il provvedimento spetta esclusivamente al giudice. Soltanto al termine degli interrogatori e della successiva valutazione il Gip potrà decidere se accogliere integralmente, parzialmente o respingere le richieste dei pubblici ministeri.

Arresti domiciliari chiesti per otto indagati

Secondo le informazioni emerse nelle ore successive al blitz, la Procura avrebbe chiesto gli arresti domiciliari per otto persone. Per un nono indagato sarebbe invece stato richiesto il divieto di dimora. La distinzione è rilevante perché si tratta di misure cautelari differenti per intensità e limitazioni personali. Gli arresti domiciliari comportano, qualora disposti dal giudice, la permanenza dell’indagato nella propria abitazione o in altro luogo stabilito nel provvedimento, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni. Il divieto di dimora impedisce invece la permanenza in un determinato territorio individuato dall’autorità giudiziaria. Anche queste misure, comunque, al momento rappresentano richieste della Procura e non decisioni già definitive del Gip.

Le ipotesi di corruzione contestate dalla Procura

Secondo quanto riferito dalle fonti investigative e dall’ANSA, l’inchiesta ipotizza a vario titolo corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione per l’esercizio delle funzioni. Sono due fattispecie distinte previste dal codice penale. In termini generali, la corruzione per l’esercizio della funzione riguarda un accordo illecito collegato all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico agente. La corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio riguarda invece ipotesi nelle quali il rapporto corruttivo sarebbe collegato a un comportamento contrario agli obblighi istituzionali.

Nel caso concreto, però, sarà necessario attendere gli atti giudiziari per comprendere quali condotte siano attribuite a ciascun indagato, quali episodi vengano contestati e quale sia la ricostruzione sostenuta dalla Procura. Attribuire indistintamente tutte le contestazioni a tutte le nove persone sarebbe infatti scorretto.

Il ruolo degli imprenditori nell’inchiesta

Tra gli indagati compaiono anche diversi imprenditori e manager. I nomi emersi sono quelli di Luigi Zancla, Mario Lupo, Sergio Vella, Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne, oltre a Benedetta Costanzo e all’avvocato Pierluigi Matta. La presenza di soggetti provenienti dal mondo delle imprese rappresenta uno degli aspetti che sarà necessario approfondire nei prossimi sviluppi dell’indagine. Le ipotesi di corruzione presuppongono infatti, sul piano investigativo, la verifica di rapporti tra soggetti pubblici o incaricati di funzioni pubbliche e interlocutori esterni. Ma proprio perché il procedimento si trova ancora in una fase iniziale, ogni ricostruzione specifica relativa a scambi di utilità, denaro, favori o singoli provvedimenti amministrativi deve essere ancorata agli atti dell’inchiesta e non può essere anticipata sulla base di mere supposizioni.

Il peso politico dell’inchiesta sulla Regione Siciliana

L’indagine è destinata inevitabilmente ad avere una forte eco politica in Sicilia. Armao è stato infatti vicepresidente della Regione ed ex assessore all’Economia, mentre Giuseppe Geremia Lombardo è attualmente deputato all’Ars. A questo si aggiunge il fatto che l’attività investigativa ha coinvolto uffici regionali e che Armao, fino ad agosto, guidava una Commissione particolarmente rilevante per le autorizzazioni ambientali.

Il caso tocca quindi contemporaneamente politica, amministrazione regionale, professioni e mondo delle imprese. La portata politica, però, deve essere tenuta distinta dal piano giudiziario. L’esistenza di un’indagine e di una richiesta cautelare non costituisce una dichiarazione di colpevolezza. Le contestazioni dovranno essere sottoposte al vaglio del Gip e potranno successivamente essere discusse nelle eventuali ulteriori fasi del procedimento.

Autorizzazioni ambientali, perché il settore è strategico in Sicilia

Il settore delle autorizzazioni ambientali è diventato negli ultimi anni uno dei nodi centrali della programmazione economica siciliana. La Regione è infatti interessata da numerose richieste relative alla costruzione di impianti fotovoltaici, parchi eolici, sistemi di accumulo energetico, infrastrutture e grandi interventi territoriali. Ogni progetto può avere un valore economico molto elevato e richiede una complessa sequenza di valutazioni tecniche e amministrative.

Le procedure devono contemperare diversi interessi: sviluppo economico, produzione energetica, tutela del paesaggio, protezione dell’ambiente, vincoli archeologici e pianificazione del territorio. In questo contesto, la Commissione Tecnica Specialistica costituisce uno dei passaggi amministrativi più delicati perché formula pareri tecnici nell’ambito dei procedimenti ambientali regionali. È anche per questa ragione che l’inchiesta di Palermo sta attirando un’attenzione particolarmente elevata.

Armao nominato presidente della Cts nel 2023

La storia recente dell’incarico può essere ricostruita attraverso gli atti ufficiali della Regione. Con un decreto dell’agosto 2023, l’Assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente aveva nominato il professor avvocato Gaetano Armao componente e presidente della Commissione. Nel provvedimento veniva richiamata la sua “elevata professionalità, anche in materia ambientale”, sulla base della quale era stato proposto per l’incarico.

Il presidente della Regione aveva espresso l’intesa sul nominativo e il decreto aveva formalizzato la nomina a presidente della Commissione Tecnica Specialistica. La durata inizialmente prevista dall’atto era di tre anni, rinnovabile una volta. Armao ha però lasciato l’incarico nell’agosto 2026, poco prima dell’emersione pubblica dell’indagine.

Il blitz della Squadra Mobile a Palermo

L’operazione è scattata nella mattinata di venerdì 2 ottobre. Gli agenti della Squadra Mobile di Palermo hanno eseguito le perquisizioni disposte dalla Procura in diversi luoghi. Tra questi figurano l’abitazione dell’ex vicepresidente, i suoi studi professionali, uffici pubblici e altri luoghi collegati alle persone coinvolte nell’indagine. Il coordinamento investigativo fa capo al procuratore Maurizio de Lucia, alla guida della Procura palermitana.

Le operazioni hanno fatto emergere nel giro di poche ore un quadro molto più ampio rispetto alle prime informazioni circolate. Inizialmente era stata resa nota soltanto la perquisizione a carico di Armao. Successivamente è arrivata la notizia della richiesta di arresto, quindi quella del coinvolgimento di altri otto indagati e infine l’identificazione del deputato Giuseppe Geremia Lombardo tra le persone sottoposte a indagine.

Dal primo lancio alla richiesta di arresto: come si è sviluppata la notizia

La vicenda si è evoluta molto rapidamente durante la mattinata. Intorno alle 10:40 è emersa la notizia delle perquisizioni negli studi e nell’abitazione di Armao. Circa mezz’ora dopo è stata resa pubblica la circostanza più rilevante: la Procura aveva chiesto l’arresto dell’ex vicepresidente regionale nell’ambito dell’inchiesta per corruzione. Successivamente si è appreso che alle nove persone coinvolte erano stati notificati gli inviti a comparire per gli interrogatori preventivi e che le perquisizioni avevano interessato anche uffici della Regione Siciliana.

Poco prima di mezzogiorno è poi emerso il coinvolgimento del deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo e sono stati resi noti i nomi degli altri indagati. Una sequenza di aggiornamenti che ha trasformato rapidamente quello che inizialmente sembrava un accertamento concentrato su un singolo ex amministratore in una inchiesta molto più ampia.

Cosa succede adesso nell’inchiesta su Armao

Il prossimo passaggio sarà rappresentato dagli interrogatori preventivi davanti al Gip. Sarà quella la sede nella quale gli indagati potranno fornire la propria versione dei fatti e rispondere alle contestazioni formulate dalla Procura. Dopo gli interrogatori, il giudice dovrà valutare le richieste cautelari. Potrà accoglierle, respingerle oppure adottare provvedimenti differenti qualora ne ricorrano i presupposti.

Solo allora sarà possibile sapere se gli arresti domiciliari richiesti per otto degli indagati verranno effettivamente disposti. Parallelamente proseguirà l’attività investigativa. Le perquisizioni servono anche alla ricerca e all’acquisizione di documenti, dispositivi e altri elementi che gli investigatori ritengono potenzialmente utili per ricostruire i fatti.

Un’inchiesta destinata ad avere conseguenze politiche

Sul piano politico, la giornata del 2 ottobre apre inevitabilmente una nuova fase per la Regione Siciliana. Il coinvolgimento di un ex vicepresidente, di un deputato regionale e di soggetti legati alle attività economiche e professionali rende l’inchiesta particolarmente delicata. Molto dipenderà da ciò che emergerà dagli interrogatori e dagli atti depositati dalla Procura.

Le prossime ore potranno inoltre chiarire meglio il perimetro delle presunte condotte corruttive e gli eventuali procedimenti amministrativi al centro dell’attività investigativa. Fino a quel momento, il dato certo rimane quello comunicato venerdì mattina: la Procura di Palermo ha chiesto misure cautelari nei confronti di nove persone, tra cui Gaetano Armao e Giuseppe Geremia Lombardo, nell’ambito di un’indagine in cui vengono ipotizzati a vario titolo reati di corruzione. La decisione sulle richieste spetta ora al Gip. Tutte le persone coinvolte devono essere considerate non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva, principio essenziale soprattutto in una fase come questa, nella quale il procedimento si trova ancora a livello di indagine e le richieste cautelari non sono state ancora decise.