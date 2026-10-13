Sicilia, Tajani blinda Schifani dopo le tensioni in Forza Italia: “piena fiducia, avanti con il governo”. Telenovela conclusa?

Antonio Tajani conferma la fiducia a Renato Schifani e lo invita a proseguire l’attività di governo della Regione Siciliana. Dopo le forti tensioni degli ultimi giorni all’interno di Forza Italia, che avevano alimentato persino ipotesi di dimissioni del governatore, arriva un segnale politico dal segretario nazionale del partito, che questa mattina ha incontrato il presidente della Regione. Un faccia a faccia che assume particolare rilevanza alla luce delle recenti fibrillazioni interne agli azzurri siciliani. Tajani ha ribadito il proprio sostegno a Schifani, riconoscendo il lavoro svolto alla guida della Regione e invitandolo a portare avanti il programma amministrativo. Telenovela conclusa?

Tajani conferma la fiducia a Schifani: “apprezzamento per il risanamento dei conti”

A comunicare l’esito dell’incontro è stata una nota ufficiale di Forza Italia, nella quale si sottolinea che Tajani ha confermato al presidente della Regione Siciliana “la fiducia e l’apprezzamento per il lavoro svolto, in particolare per il risanamento dei conti pubblici siciliani”. Un riconoscimento che il segretario nazionale ha voluto accompagnare con l’invito a proseguire il programma e l’attività di governo. Il confronto arriva dopo giorni di tensioni politiche all’interno del partito, durante i quali erano circolate anche ipotesi relative a possibili dimissioni di Schifani. L’incontro con Tajani segna quindi una conferma del sostegno della leadership nazionale al governatore siciliano.

Forza Italia Sicilia, Tajani incontra anche Minardo: “avanti con il rinnovamento”

Nel corso della mattinata, Antonio Tajani ha incontrato anche Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, affrontando il tema dell’organizzazione e del futuro del partito nell’Isola. Il segretario nazionale ha esortato Minardo “a proseguire l’opera di rinnovamento del partito che ha già avviato, con liste competitive nelle prossime elezioni amministrative e politiche, aperte alla società civile inserendo anche volti nuovi con l’obiettivo di rafforzare e confermare Forza Italia come primo partito in Sicilia”. La linea indicata da Tajani punta dunque a proseguire il rinnovamento della struttura politica regionale, favorendo l’ingresso di nuove figure e una maggiore apertura alla società civile in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Dopo le tensioni interne, il segnale di Tajani al partito siciliano

Il doppio incontro con Schifani e Minardo arriva in un momento particolarmente delicato per Forza Italia in Sicilia. Nei giorni scorsi il confronto interno si era acceso attorno alla prospettiva della ricandidatura del governatore e alla richiesta di rinnovamento della classe dirigente regionale, fino a far emergere l’ipotesi di dimissioni anticipate del presidente. La posizione comunicata oggi da Tajani contiene due indicazioni: da una parte, la continuità dell’azione di governo di Schifani; dall’altra, il sostegno al percorso di riorganizzazione del partito affidato a Minardo.

Il leader nazionale riconosce quindi il lavoro del presidente della Regione e, contemporaneamente, conferma la necessità di preparare Forza Italia ai prossimi appuntamenti elettorali attraverso il rinnovamento delle liste e il coinvolgimento di nuovi esponenti della società civile. Resta invece da definire il quadro delle future candidature regionali, sul quale la nota non contiene indicazioni esplicite. Il messaggio politico dell’incontro è comunque chiaro: Tajani invita Schifani a proseguire il governo della Sicilia e Minardo a continuare il rinnovamento di Forza Italia, cercando di tenere insieme le due esigenze dopo le tensioni che hanno attraversato il partito nelle ultime settimane.