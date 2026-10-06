Sicilia, spettacolo al Biviere di Gela: avvistati 276 fenicotteri rosa in due giorni

In due giorni, sabato e domenica scorsi, nella Riserva Biviere di Gela (Caltanissetta), sono stati avvistati 276 fenicotteri rosa. Un dato riscontrato nel corso dell’Eurobirdwatch, al quale hanno preso parte appassionati della natura giunti da diverse zone della Sicilia. La Riserva Biviere è gestita dalla Lipu, che ha organizzato l’iniziativa insieme a “Birdlife international”. Per gli organizzatori, “la Riserva e il lago Biviere si confermano aree di sosta per gli uccelli migratori lungo le loro rotte, anche per tipologie molto rare come l’airone schistaceo. I fenicotteri rosa stanno diventando una presenza costante e il numero che abbiamo riscontrato non era mai stato così elevato”. “Oggi è difficile trovare persone interessate alla natura – dice Emilio Giudice della Lipu – le distrazioni della tecnologia allontanano sempre di più“.