Sicilia, Schifani non si dimette: giunta conclusa senza annunci, ma resta la crisi con Forza Italia

Si è conclusa la riunione della giunta regionale siciliana, convocata dal presidente Renato Schifani in un momento particolarmente delicato per gli equilibri politici della maggioranza di centrodestra. Un appuntamento sul quale si erano concentrate le attenzioni della politica regionale e nazionale, alla luce della crisi scoppiata tra il governatore e i vertici di Forza Italia. La notizia più rilevante emersa al termine della seduta è che Schifani non ha fatto alcun riferimento alle proprie dimissioni, nonostante le indiscrezioni e le ipotesi circolate nelle ultime ore sul futuro della legislatura siciliana. La riunione si è svolta regolarmente e sono stati approvati i punti previsti all’ordine del giorno. Nessun annuncio, dunque, da parte del presidente della Regione in merito a un’eventuale conclusione anticipata del proprio mandato.

La crisi tra Schifani e Forza Italia: il nodo della ricandidatura nel 2027

Al centro dello scontro politico c’è il futuro di Renato Schifani alla guida della Regione Siciliana e, in particolare, la possibilità di una sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezioni regionali del 2027. La crisi si è aperta dopo il cambio di posizione dei vertici di Forza Italia rispetto all’ipotesi di confermare il governatore uscente come candidato del centrodestra. Una prospettiva che, fino a poche settimane fa, sembrava trovare un sostegno ampio all’interno della coalizione e che è stata successivamente rimessa in discussione dalle posizioni assunte dai dirigenti del partito. Proprio questo dietrofront sulla ricandidatura di Schifani ha determinato una frattura politica che ha alimentato interrogativi sulla tenuta del governo regionale e sulla prosecuzione della legislatura. Il confronto riguarda quindi non soltanto il nome del futuro candidato alla presidenza della Regione, ma anche i rapporti tra l’attuale governatore e il partito al quale appartiene.

Dimissioni di Schifani, le ipotesi delle ultime ore e la riunione della giunta

La convocazione della giunta regionale dell’8 ottobre 2026 aveva assunto una particolare rilevanza proprio perché arrivata nel pieno delle tensioni con Forza Italia. Alla vigilia della seduta erano circolate diverse ipotesi sulle possibili decisioni del presidente della Regione. Tra queste figurava anche quella delle dimissioni, che avrebbero aperto uno scenario completamente diverso per il futuro politico e istituzionale della Sicilia. La riunione era stata pertanto osservata con attenzione per comprendere se il governatore intendesse affrontare direttamente la questione davanti ai componenti del proprio esecutivo. Al termine dell’incontro, invece, il quadro emerso è differente: la giunta ha approvato i provvedimenti all’ordine del giorno e Schifani non ha affrontato il tema delle dimissioni.