Sicilia, Schifani annuncia: “elezioni a novembre 2027, un miliardo per la manovra”

In Sicilia si tornerà alle urne nel novembre 2027 per le prossime elezioni regionali. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenuto all’Education e Open Innovation Forum di Confindustria, in corso a Taormina. Il governatore ha indicato l’orizzonte temporale della prossima competizione elettorale, sottolineando che l’attuale governo regionale ha ancora davanti a sé un anno di attività amministrativa. Un periodo durante il quale, secondo Schifani, sarà possibile portare avanti ulteriori iniziative per sostenere lo sviluppo economico dell’Isola, anche attraverso il confronto con il mondo produttivo.

Schifani: “in Sicilia si voterà a novembre 2027”

Nel corso del suo intervento, il presidente della Regione ha fatto il punto sulle prospettive dell’Esecutivo e sulle priorità da affrontare nei prossimi mesi. “In Sicilia si voterà a novembre 2027. Questo governo ha ancora di fronte un anno di lavoro e può fare tanto; contiamo sulla collaborazione importante del mondo produttivo e di Confindustria, che sentiamo affine al nostro approccio”, ha dichiarato Schifani. Il governatore ha quindi richiamato l’importanza del rapporto tra le istituzioni regionali e il sistema delle imprese, indicando nella collaborazione con Confindustria uno degli elementi su cui continuare a lavorare per favorire lo sviluppo della Sicilia.

Legge di stabilità, Schifani annuncia una manovra da un miliardo di euro

Tra i prossimi appuntamenti dell’agenda regionale figura la legge di stabilità, che secondo quanto annunciato dal presidente Schifani movimenterà risorse per un miliardo di euro. Si tratta di uno dei principali passaggi della programmazione economica della Regione, attraverso il quale il governo siciliano intende definire gli interventi per il prossimo anno. “Affronteremo, adesso, la legge di stabilità, che muoverà risorse per 1 miliardo di euro”, ha spiegato Schifani durante il forum di Taormina.

Nuova manovra tra aprile e maggio 2027 per sostenere il territorio

Il presidente della Regione ha inoltre anticipato l’intenzione di varare una seconda manovra economica tra aprile e maggio 2027, destinata a sostenere il territorio e la crescita economica. “Tra aprile e maggio dell’anno prossimo conto di varare una ulteriore manovra, anch’essa corposa, che guarderà al territorio e soffierà sulla crescita”, ha annunciato. Schifani ha quindi delineato un percorso che prevede prima l’approvazione della legge di stabilità e successivamente un nuovo intervento finanziario nella primavera del 2027. La seconda manovra, nelle intenzioni del governatore, dovrà contribuire a rafforzare le iniziative rivolte allo sviluppo del territorio siciliano. Non sono stati indicati, nell’intervento, ulteriori dettagli sull’ammontare delle risorse o sui singoli settori interessati.