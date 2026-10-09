Sicilia, Rella (Controcorrente) scuote il Campo largo: “basta opposizione a intermittenza, svegliatevi contro Schifani”

Duro intervento di Maurizio Rella, esponente di Controcorrente Messina, che richiama il Campo largo siciliano a un’azione politica più incisiva nei confronti del governo regionale guidato da Renato Schifani. Al centro della sua presa di posizione ci sono le vicende politiche e giudiziarie che interessano la Regione Siciliana, ma soprattutto quella che Rella considera una risposta insufficiente da parte delle forze di opposizione. Secondo l’esponente del movimento di Ismaele La Vardera, non è più sufficiente limitarsi a commentare gli avvenimenti attraverso dichiarazioni pubbliche e interventi sui social. Occorre invece costruire un’alternativa politica concreta, capace di coinvolgere i cittadini e promuovere iniziative comuni sul territorio. “La Sicilia non può più permettersi un’opposizione con il freno a mano tirato”, afferma Rella, chiedendo alle forze del Campo largo di superare le divisioni e assumere un ruolo più attivo.

Rella contro Schifani: “le dimissioni annunciate e poi disattese sono una farsa”

Il primo bersaglio della critica è il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Rella contesta la gestione della recente situazione politica regionale, richiamando in particolare le dimissioni che, secondo la sua ricostruzione, sarebbero state annunciate come strumento di pressione nei confronti del governo nazionale e successivamente non concretizzate. “La farsa delle dimissioni annunciate da Schifani come strumento di pressione nei confronti di Roma e poi disattese è soltanto l’ultimo atto di una situazione politica sempre più grave”, sostiene l’esponente di Controcorrente. Rella richiama inoltre le inchieste, le denunce, gli arresti e le vicende giudiziarie che, secondo quanto afferma, stanno coinvolgendo esponenti della maggioranza e delle istituzioni regionali. La sua valutazione è che questi avvenimenti richiedano una risposta politica più forte e organizzata da parte delle opposizioni. Nel suo intervento non vengono indicati specifici procedimenti o responsabilità individuali, ma viene espressa una critica complessiva alla situazione politica siciliana.

“Dov’è l’opposizione? Non bastano comunicati stampa e indignazione sui social”

La parte centrale dell’intervento riguarda il comportamento delle forze politiche che si contrappongono al governo Schifani. Rella ritiene che l’opposizione regionale non stia esercitando con sufficiente determinazione il proprio ruolo e contesta un atteggiamento che descrive come discontinuo e prevalentemente affidato alla comunicazione.“E davanti a tutto questo, dov’è l’opposizione? Non bastano comunicati stampa, dichiarazioni di circostanza, qualche post sui social e l’indignazione a comando, a intermittenza. Un’opposizione che si limita a commentare ciò che accade non è opposizione: è spettatrice”, dichiara. Per l’esponente messinese di Controcorrente, la denuncia politica deve essere accompagnata da iniziative capaci di coinvolgere direttamente la società e di costruire una proposta alternativa all’attuale maggioranza regionale. Il problema, secondo Rella, non è soltanto la capacità di criticare le scelte del governo, ma anche quella di trasformare le contestazioni in un percorso politico condiviso.

Il ruolo di Ismaele La Vardera: “ha scosso il sistema, ma non può fare tutto da solo”

Nel suo intervento, Rella rivendica l’azione politica portata avanti da Ismaele La Vardera e dal movimento Controcorrente, sottolineando il ruolo svolto attraverso iniziative pubbliche e denunce. “Ismaele La Vardera, Controcorrente con le sue iniziative e le sue denunce, ha scosso il sistema, ha scelto di non stare alla finestra, e non si ferma”, afferma. Allo stesso tempo, Rella evidenzia che l’impegno di un singolo esponente politico o di un movimento non può sostituire quello dell’intero schieramento di opposizione. “Ma una voce, per quanto forte e coraggiosa, non può sostituire la responsabilità politica di un’intera opposizione”, aggiunge. Il richiamo è quindi rivolto alle altre forze politiche del Campo largo, alle quali viene chiesto di affiancare alle dichiarazioni un’attività coordinata e continuativa.

L’appello al Campo largo: “Serve un fronte comune e una mobilitazione nei territori”

Rella si rivolge direttamente al Campo largo, chiedendo un cambio di passo nella strategia dell’opposizione siciliana. “È il Campo largo che deve uscire allo scoperto. A cosa serve denunciare se poi non si costruisce una risposta politica, un fronte comune? A cosa serve indignarsi se non si riesce a trasformare l’indignazione in mobilitazione civile e democratica?”, si domanda. Secondo l’esponente di Controcorrente Messina, la questione va oltre la permanenza in carica del governo Schifani e riguarda la capacità delle opposizioni di costruire una proposta politica riconoscibile. “Qui non è più in gioco soltanto il destino del governo Schifani. È in gioco la credibilità della democrazia siciliana e la possibilità di offrire ai cittadini un’alternativa vera al sistema di potere che governa la Regione”, sostiene. Per questo Rella propone un’attività politica più strutturata, basata sul coinvolgimento dei territori e su un controllo costante dell’azione amministrativa regionale. “Serve un fronte comune. Serve una mobilitazione nei territori. Servono iniziative pubbliche, assemblee, piazze, controllo degli atti e una denuncia politica quotidiana, puntuale e senza sconti”, afferma. L’obiettivo dichiarato è passare da un’opposizione prevalentemente affidata alle prese di posizione pubbliche a un’azione collettiva che coinvolga i cittadini e le diverse forze politiche.

“Sveglia, Campo largo! Il tempo delle dichiarazioni è finito”

La conclusione dell’intervento è un appello diretto alle forze del Campo largo siciliano, chiamate da Rella a superare quella che considera una fase di eccessiva prudenza politica. “Basta con il silenzio. Basta con le timidezze. Basta con l’opposizione a intermittenza”, dichiara. L’esponente di Controcorrente ribadisce la necessità di assumere un atteggiamento più attivo, capace non soltanto di reagire alle vicende politiche, ma anche di promuovere iniziative e avanzare proposte. “La Sicilia non ha bisogno di un’opposizione che aspetta gli eventi. Ha bisogno di un’opposizione che li anticipa, li denuncia e li combatte”, aggiunge. Infine, il messaggio rivolto direttamente allo schieramento che si contrappone al governo regionale: “Sveglia, Campo largo! Il tempo delle dichiarazioni è finito. È tempo di mettersi in movimento. E di farlo adesso”.