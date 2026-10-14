Sicilia protagonista in Europa, Falcone: “da Taormina la rotta del PPE verso il 2029, priorità a crescita, sicurezza e territori”

La Sicilia al centro del dibattito politico europeo, con Taormina protagonista di un confronto sulle strategie e sulle priorità che accompagneranno il Partito Popolare Europeo (PPE) nella seconda metà della legislatura, fino al 2029. È questo il significato degli Study Days del PPE, l’iniziativa che ha riunito nell’Isola i principali esponenti della famiglia politica popolare europea per discutere delle sfide economiche, istituzionali e strategiche dell’Unione. Al centro dei lavori il “Documento di Taormina”, che definisce le linee politiche e gli obiettivi del Gruppo PPE per i prossimi anni, individuando una serie di priorità che spaziano dalla competitività economica alla sicurezza, dalla semplificazione burocratica alla sovranità energetica, senza trascurare il sostegno ai territori, all’agricoltura, alla pesca e alle regioni insulari. A sottolineare il significato dell’appuntamento è Marco Falcone, eurodeputato e vice capo delegazione di Forza Italia nel PPE, promotore dell’iniziativa in Sicilia, che evidenzia il valore politico del confronto e le opportunità che possono derivarne anche per lo sviluppo dell’Isola.

Falcone: “a Taormina un passaggio decisivo per definire una visione comune”

Per Marco Falcone, gli Study Days di Taormina hanno rappresentato un’occasione importante per rafforzare il coordinamento politico tra gli esponenti del PPE e individuare gli obiettivi da perseguire nella seconda parte della legislatura europea. “Gli Study Days di Taormina hanno rappresentato un passaggio decisivo per fare spogliatoio, definire una visione comune e tradurla in obiettivi concreti”, dichiara l’eurodeputato. Falcone richiama anche il rilievo della partecipazione dei principali esponenti politici e istituzionali europei, evidenziando la presenza di Manfred Weber, Roberta Metsola, Ursula von der Leyen e Antonio Tajani, insieme agli altri leader popolari. L’eurodeputato sottolinea inoltre l’impegno della delegazione italiana di Forza Italia nel portare avanti le priorità emerse durante gli incontri. “Con il capo delegazione Fulvio Martusciello e i colleghi di Forza Italia a Bruxelles porteremo avanti questi impegni”, aggiunge Falcone.

Il Documento di Taormina: competitività, meno burocrazia e costi energetici più bassi

Tra i punti centrali del Documento di Taormina figura il rilancio della competitività europea, considerato dal Gruppo PPE uno degli obiettivi fondamentali per rafforzare l’economia dell’Unione nei prossimi anni. Il documento individua nella riduzione degli oneri amministrativi una delle condizioni necessarie per sostenere le attività economiche, con particolare attenzione alle imprese e agli agricoltori. La semplificazione burocratica viene quindi indicata come uno degli strumenti attraverso i quali favorire lo sviluppo e rendere più agevole l’attività dei settori produttivi. Un altro tema centrale riguarda i costi dell’energia. Il PPE considera prioritario intervenire per favorirne la riduzione, collegando questa esigenza all’obiettivo di rafforzare la sovranità energetica europea. Il tema energetico assume un ruolo significativo nella strategia delineata a Taormina, anche in relazione alle necessità delle imprese e alla competitività del sistema economico. Le priorità indicate puntano dunque a collegare crescita, semplificazione amministrativa e politiche energetiche, con l’intenzione di definire un quadro di interventi da realizzare entro il 2029.

Sicurezza, difesa e controllo delle frontiere tra le priorità del PPE

Il documento dedica particolare attenzione anche alla sicurezza europea, indicando il rafforzamento della difesa e del controllo delle frontiere tra gli obiettivi politici della seconda metà della legislatura. Si tratta di temi che il Gruppo PPE inserisce nel più ampio confronto sul ruolo dell’Unione Europea e sulla necessità di affrontare le sfide che interessano la sicurezza dei cittadini e la gestione delle frontiere. Accanto alle questioni economiche, quindi, gli incontri di Taormina hanno contribuito a definire una linea politica che attribuisce rilievo anche alla capacità dell’Europa di rafforzare i propri strumenti di difesa e sicurezza. Il Documento di Taormina colloca queste priorità all’interno del programma politico del PPE per i prossimi anni, insieme agli interventi destinati a sostenere lo sviluppo economico e territoriale.

Innovazione e intelligenza artificiale: gli investimenti per il futuro dell’Europa

Un ulteriore capitolo riguarda l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale, settori nei quali il PPE indica la necessità di rafforzare gli investimenti. Il documento riconosce il ruolo delle nuove tecnologie nelle prospettive di sviluppo dell’economia europea, inserendo l’innovazione tra gli strumenti fondamentali per migliorare la competitività. L’attenzione all’intelligenza artificiale si affianca così agli obiettivi di crescita economica e modernizzazione, delineando una strategia nella quale il progresso tecnologico assume un ruolo centrale. Per Marco Falcone, il tema riguarda direttamente anche la Sicilia, chiamata a cogliere le opportunità derivanti dalle politiche europee attraverso una maggiore capacità di innovazione e di attrazione degli investimenti.

Fondi europei, agricoltura e pesca: attenzione alla coesione e alle regioni insulari

Tra gli aspetti più rilevanti per la Sicilia figura il prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea, ovvero lo strumento attraverso il quale vengono definite le principali risorse del bilancio europeo per un periodo di più anni. Il PPE indica tra le proprie priorità la tutela della coesione territoriale, insieme alla necessità di garantire un sostegno adeguato all’agricoltura, alla pesca e alle regioni insulari. Si tratta di settori particolarmente importanti per l’economia siciliana e per le prospettive di sviluppo dei territori. La difesa delle politiche di coesione viene inserita nel documento come elemento fondamentale per accompagnare la crescita delle diverse aree europee, mentre il sostegno all’agricoltura e alla pesca rappresenta un altro punto qualificante delle priorità individuate dal Gruppo.

Particolare attenzione viene riservata anche alle regioni insulari, una questione che riguarda direttamente la Sicilia e che assume rilievo nel confronto sulle future politiche finanziarie dell’Unione. L’obiettivo politico indicato è assicurare che le esigenze dei territori continuino a trovare spazio nella definizione delle scelte europee e nell’assegnazione delle risorse.

Falcone: “la Sicilia deve attrarre investimenti e modernizzare la pubblica amministrazione”

Nella valutazione di Marco Falcone, ospitare un appuntamento politico europeo di questa rilevanza rappresenta per la Sicilia non soltanto un riconoscimento, ma anche una responsabilità rispetto alle opportunità future. “Per la Sicilia, ospitare questo appuntamento è un’opportunità di prestigio e di responsabilità”, sottolinea l’eurodeputato. Falcone individua tre elementi sui quali l’Isola dovrebbe concentrare la propria attenzione: innovazione, capacità di attrarre investimenti e modernizzazione della pubblica amministrazione.

“Ora dobbiamo saper cogliere la sfida: innovazione, capacità di attrarre investimenti e soprattutto una pubblica amministrazione più moderna, rapida ed efficiente”, afferma. Il riferimento alla pubblica amministrazione assume particolare importanza nella visione illustrata dall’esponente di Forza Italia, che considera la rapidità e l’efficienza delle procedure elementi necessari per trasformare le opportunità offerte dalle politiche europee in iniziative concrete. La prospettiva indicata da Falcone è quella di una Sicilia capace di utilizzare la propria centralità nel dibattito europeo per sviluppare progetti e attirare risorse, rafforzando il rapporto tra istituzioni, cittadini e imprese.