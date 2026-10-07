Sicilia penultima in Italia per aspettativa di vita: 82,6 anni, sotto la media nazionale

In Sicilia il riparto Fondo sanitario nazionale (FSN) nel 2025 è stato pari a 2.205 euro pro capite, sotto la media nazionale di 2.218 euro . L’aspettativa di vita alla nascita (dati 2025) è pari a 82,6 anni (media nazionale 83,7 anni). Penultima fra le regioni. Nel 2024, a livello regionale si registrano 10,1 unità di personale dipendente ogni 1.000 abitanti (media Italia 12,1); a livello regionale si registrano 1,92 medici dipendenti ogni 1.000 abitanti (media Italia 1,84), 3,86 infermieri dipendenti ogni 1.000 abitanti (media Italia 4,75), il rapporto infermieri/medici è pari a 2,01 (media Italia 2,59). Sono i dati, sulla Sicilia, del nono rapporto sul Servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe e presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Servizi di fornitura di personale (cosiddetti “gettonisti”): nel 2025, il valore economico dei contratti per servizi di fornitura di personale sanitario è pari a 3,4 milioni. Nel 2024, la spesa sanitaria pro-capite trasmessa al Sistema TS per la dichiarazione dei redditi è pari a 469 euro (media Italia 787).