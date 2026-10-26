Sicilia, nuove nomine della Giunta Schifani: Frittitta all’Autorità di bacino, Gallo confermato all’Aran

La giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, ha approvato oggi due importanti nomine al vertice dell’amministrazione. La prima riguarda Carmelo Frittitta, che diventa il nuovo segretario generale dell’Autorità di bacino della Regione Siciliana, ruolo che finora aveva ricoperto ad interim. Frittitta manterrà comunque la guida del dipartimento dell’Energia, ma a ad interim. Via libera anche a un protocollo d’intesa triennale tra l’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente (Arera) e la stessa Autorità di bacino della Sicilia. L’intesa prevede una collaborazione strategica su temi chiave come la resilienza e il bilancio idrico, l’approvvigionamento e il deflusso ecologico, la qualità delle acque potabili, il riutilizzo delle acque reflue urbane con recupero di energia e materia, la gestione delle acque meteoriche e la pianificazione del servizio idrico integrato, valutando anche la partecipazione dell’Autorità agli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici.

La seconda decisione dell’esecutivo riguarda invece la proroga, fino al 30 giugno 2027 e senza soluzione di continuità, dell’incarico dell’avvocato Accursio Gallo alla guida dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (Aran Sicilia). Una conferma fondamentale per dare seguito alle contrattazioni attualmente in corso con le organizzazioni sindacali, tra cui il rinnovo dei contratti collettivi regionali di lavoro 2025-2027 per il comparto e la dirigenza, oltre a quella relativa al trattamento accessorio.