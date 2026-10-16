Sicilia, manovra di bilancio: Schifani e Galvagno aumentano i fondi per autotrasporto, agricoltura, pesca e disabilità

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, d’intesa con il presidente della Regione, Renato Schifani, stralcerà alcune norme dalle variazioni di bilancio per rinviarne l’esame alla legge di stabilità. Le risorse che si renderanno disponibili saranno subito utilizzate per rafforzare altri interventi già previsti nella manovra. Al settore cerealicolo andranno 15 milioni di euro, alle marinerie 9 milioni e all’autotrasporto 15 milioni. Altri 6 milioni saranno destinati ai servizi Asacom per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità e altrettanti al carburante agricolo.

“Con il presidente Galvagno – dichiara Schifani – abbiamo concordato un percorso che permette di aumentare subito i fondi per misure molto attese. Parliamo di attività da cui dipende il lavoro di tanti siciliani e di un servizio, quello degli Asacom, indispensabile per gli studenti con disabilità e per le loro famiglie. Abbiamo scelto di concentrare su queste esigenze le risorse disponibili. Le altre norme saranno discusse nella legge di stabilità: adesso – conclude il presidente della Regione – vogliamo assicurare maggiore sostegno a chi ogni giorno deve mandare avanti un’azienda e a chi ha bisogno di assistenza”.