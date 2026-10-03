Sicilia, Liberty Lines sfiora 2,5 milioni di passeggeri: boom per Egadi ed Eolie

Liberty Lines chiude la stagione estiva 2026 con risultati positivi su tutte le principali direttrici servite in Sicilia. Tra il 1° giugno e il 30 settembre la Compagnia ha trasportato quasi 2,5 milioni di passeggeri, oltre 170 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel dettaglio, i passeggeri trasportati sulle linee per le isole Egadi sono aumentati del 12,4%, con oltre 100 mila passeggeri aggiuntivi rispetto al 2025: il maggiore incremento in termini assoluti tra gli arcipelaghi serviti.

Positivo anche l’andamento dei collegamenti con le isole Eolie, che si confermano il principale mercato della Compagnia con quasi 1,1 milioni di passeggeri trasportati e una crescita del 4,3%. In aumento anche il traffico verso Ustica, che registra un incremento del 6,7%, verso Pantelleria, in crescita del 5,8%, e verso le Pelagie, dove i passeggeri trasportati sono aumentati del 6,6%. Anche i collegamenti nello Stretto di Messina hanno registrato una crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente.

I risultati dell’estate 2026 arrivano al termine del più importante programma di rinnovo della flotta nella storia recente della Compagnia, avviato nel 2022 e completato nell’aprile scorso con l’entrata in servizio della Ettore Morace, nona unità ibrida veloce di nuova generazione. Le nove nuove navi rappresentano oggi circa un terzo della flotta Liberty Lines e hanno consentito di incrementarne di oltre il 36% la capacità complessiva di trasporto. Con 251 posti ciascuna, le nuove unità hanno aumentato in maniera significativa la capacità disponibile sulle corse operate, consentendo alla Compagnia di trasportare un numero maggiore di passeggeri attraverso una flotta più capiente, moderna ed efficiente.

A rendere possibile questo risultato ha contribuito in modo determinante proprio il potenziamento della flotta: un investimento finanziato con capitali propri con cui Liberty Lines ha scelto di mettere a disposizione delle comunità insulari siciliane e fino alla scadenza degli attuali affidamenti maggiore capacità di trasporto e unità navali più moderne, affidabili e confortevoli.

Il rinnovo ha interessato anche la qualità ambientale della flotta. Le nuove HSC Hybrid sono le prime, in Italia, ad aver ottenuto la notazione di classe RINA Green Plus, riconoscimento riservato alle unità dotate di soluzioni progettuali e tecnologiche avanzate e superiori ai minimi normativi per la riduzione dell’impatto ambientale durante l’esercizio. Grazie alla propulsione ibrida, le unità possono inoltre operare in modalità completamente elettrica durante le manovre portuali e nelle aree prossime ai centri abitati, concentrando i benefici ambientali proprio nei territori che più direttamente convivono con l’attività di trasporto marittimo.

La stagione estiva 2026 costituisce così il primo banco di prova a pieno regime del nuovo assetto industriale della Compagnia. La crescita dei passeggeri trasportati, insieme agli elevati livelli di affidabilità del servizio (regolarità operativa stabile al 99%), mostra concretamente gli effetti di un percorso che ha puntato sull’aumento della capacità per singola unità, sul rinnovo tecnologico e su alti standard operativi. Un modello industriale che Liberty Lines intende continuare a sviluppare, fondato su una flotta moderna, efficiente e ambientalmente sostenibile e sulla capacità dell’impresa di investire direttamente per mettere innovazione, mezzi e competenze al servizio della mobilità delle comunità insulari.