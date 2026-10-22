Sicilia, l’Ars approva la manovra da 1,3 miliardi dopo 21 ore: Schifani supera l’esame dell’Aula, opposizioni fuori al voto

Dopo una maratona parlamentare di oltre 21 ore, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato nella notte la manovra di variazioni del bilancio della Regione Siciliana, un provvedimento dal valore complessivo di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Un passaggio politico importante per il governo guidato dal presidente Renato Schifani, che è riuscito a portare a termine l’esame del testo grazie alla compattezza della maggioranza di centrodestra. La seduta è stata caratterizzata da un confronto serrato tra maggioranza e opposizioni, culminato nella decisione di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente di abbandonare l’Aula al momento della votazione finale. Nonostante i tentativi delle forze di opposizione di modificare o bloccare alcune disposizioni, il centrodestra ha mantenuto la propria posizione, consentendo l’approvazione del provvedimento senza subire sconfitte nelle votazioni.

Schifani incassa il risultato: maggioranza compatta anche sul voto segreto

Uno degli aspetti politicamente più significativi della lunga seduta riguarda il comportamento della maggioranza durante le votazioni. Per la prima volta dall’inizio della legislatura, infatti, il ricorso al voto segreto non ha prodotto alcuna bocciatura per il governo regionale. Al contrario, le votazioni hanno confermato la compattezza dei gruppi che sostengono Schifani. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando anche le tensioni politiche che avevano interessato Forza Italia e il clima che aveva accompagnato il confronto interno alla coalizione. La maggioranza è riuscita a respingere tutti i tentativi delle opposizioni di intervenire sulle disposizioni della manovra, mantenendo sostanzialmente invariato l’impianto del provvedimento.Il governo Schifani esce così dal confronto parlamentare con una conferma della propria tenuta numerica, un elemento particolarmente rilevante in vista dei prossimi appuntamenti finanziari della Regione.

Scontro sul Fondo per gli interventi territoriali ai Comuni

Tra i temi più discussi durante l’esame della manovra figura il Fondo per gli interventi territoriali destinato ai Comuni, una delle disposizioni maggiormente contestate dalle opposizioni. Pd, M5S e Controcorrente hanno tentato di contrastare la norma, definendo il meccanismo di distribuzione delle risorse come un elenco di «mancette». La maggioranza ha però respinto i tentativi di modificare o eliminare la disposizione, mantenendo la linea concordata all’interno della coalizione. Il confronto sul fondo ha rappresentato uno dei momenti centrali della seduta, evidenziando le profonde divergenze tra centrodestra e opposizioni sulle modalità di destinazione delle risorse agli enti locali.

Pd, M5S e Controcorrente abbandonano l’Aula prima del voto finale

Le opposizioni hanno condotto una battaglia parlamentare prolungata, ricorrendo anche agli strumenti dell’ostruzionismo per rallentare l’esame dei provvedimenti. Una strategia che ha contribuito ad allungare i tempi della discussione, senza però modificare l’esito delle votazioni. Alla fine, dopo oltre 21 ore di lavori, Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente hanno scelto di lasciare l’Aula al momento del voto finale. L’abbandono dell’Aula ha segnato la conclusione di un confronto nel quale le opposizioni hanno mantenuto una posizione fortemente critica verso la manovra, senza riuscire a interrompere il percorso di approvazione sostenuto dal centrodestra.

Il ruolo di Galvagno e la tenuta del centrodestra

Nel corso della lunga seduta ha avuto un ruolo centrale anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, impegnato nella gestione dei lavori parlamentari. La conduzione dell’Aula e la tenuta dell’accordo politico tra le forze della coalizione hanno consentito alla maggioranza di arrivare al voto conclusivo. Per il presidente Renato Schifani, il risultato assume anche un significato politico: il governo ha ottenuto l’approvazione di una manovra finanziaria rilevante senza registrare cedimenti nei numeri della propria maggioranza. Una prova di compattezza che arriva in una fase nella quale gli equilibri interni al centrodestra siciliano sono al centro del confronto politico.