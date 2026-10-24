Sicilia, il centrodestra fa quadrato dopo il voto sulle variazioni di bilancio: “maggioranza unita e compatta”

Il centrodestra siciliano rivendica la compattezza della maggioranza dopo l’approvazione delle variazioni di bilancio nell’ambito della legge “coesione e crescita” e conferma il pieno sostegno all’azione del governo regionale. In una nota congiunta, i segretari regionali dei sette partiti della coalizione sottolineano l’unità dimostrata durante il voto all’Assemblea Regionale Siciliana e indicano come prossimo obiettivo l’approvazione della Finanziaria entro la fine dell’anno. “L’approvazione delle variazioni di bilancio nell’ambito della legge ‘coesione e crescita’ conferma la compattezza del centrodestra e il sostegno convinto al governo Schifani. La maggioranza ha dimostrato unità, responsabilità e capacità di fare squadra, superando anche le insidie del voto segreto e mettendo al centro gli interessi della Sicilia”. A firmare la dichiarazione sono i segretari regionali di Forza Italia, Nino Minardo; Fratelli d’Italia, Luca Sbardella; Lega, Nino Germanà; Mpa, Fabio Mancuso; Dc nazionale, Carmelo Pace; Noi moderati, Massimo Dell’Utri; e Udc, Decio Terrana.

Il centrodestra siciliano rivendica i risultati della maggioranza

Nel documento, i rappresentanti dei partiti che sostengono il governo regionale esprimono soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti nel corso della legislatura, attribuendoli alla collaborazione tra le diverse forze politiche della coalizione. “I risultati raggiunti finora testimoniano il lavoro portato avanti dal governo e dalla sua maggioranza. Riteniamo che nessun governo e nessuna maggioranza abbiano conseguito risultati di questa portata, creando le condizioni per dare risposte concrete a famiglie, imprese e territori”, affermano i segretari regionali. La coalizione sottolinea così il valore politico dell’approvazione delle variazioni di bilancio, interpretando l’esito del voto come una conferma della tenuta della maggioranza anche di fronte alle difficoltà legate al ricorso allo scrutinio segreto.

Finanziaria Sicilia, l’obiettivo è approvare una manovra espansiva entro dicembre

Superato il passaggio sulle variazioni di bilancio, l’attenzione del centrodestra siciliano si concentra adesso sulla prossima sessione finanziaria. L’obiettivo dichiarato è arrivare all’approvazione di una nuova manovra entro la conclusione del 2026, utilizzando le risorse disponibili per sostenere la crescita economica e lo sviluppo del territorio. “Adesso la priorità è approvare entro la fine dell’anno una Finanziaria ancora una volta espansiva, valorizzando le risorse disponibili. Tutto ciò è il frutto del risanamento operato dal governo Schifani, e già avviato dal centrodestra nella scorsa legislatura con la presidenza Musumeci”, spiegano i rappresentanti della coalizione. Nella nota viene richiamato anche il tema dell’avanzo di amministrazione regionale, indicato come uno degli elementi sui quali costruire la programmazione dei prossimi interventi. “In questa direzione l’avanzo di amministrazione che, secondo i dati richiamati per il rendiconto 2025, supera i 7 miliardi di euro rappresenta un elemento importante per programmare nuovi interventi a sostegno della crescita e dello sviluppo della Sicilia”, osservano i segretari regionali.

La maggioranza guarda alla prossima sessione di bilancio

Il messaggio conclusivo della coalizione è rivolto alla prossima fase dell’attività parlamentare regionale. I sette partiti ribadiscono la volontà di proseguire il percorso politico comune, mantenendo la stessa unità manifestata durante l’approvazione delle variazioni di bilancio. “Affronteremo la prossima sessione di bilancio con la stessa determinazione e compattezza, sostenendo l’azione del governo Schifani e lavorando per trasformare le risorse regionali in opportunità concrete per i siciliani”, conclude la nota congiunta. Il centrodestra siciliano guarda dunque all’approvazione della prossima Finanziaria come al principale appuntamento politico ed economico dei prossimi mesi, con l’obiettivo dichiarato di destinare le risorse regionali a interventi in favore di famiglie, imprese e territori della Sicilia.