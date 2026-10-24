Sicilia, gran finale per l’Ottobrata Zafferanese: domenica la Sagra dei Funghi e delle Castagne

Si chiude, domenica 25 ottobre, la 46ª edizione dell’Ottobrata Zafferanese, manifestazione che si conferma come l’evento gastronomico in assoluto più importante del Sud Italia. Dalle ore 9:00 alle 23:00, le strade del paese ospiteranno il quarto e ultimo appuntamento tematico: la tradizionale “Sagra dei Funghi e delle Castagne”, un viaggio nei sapori e nei profumi dell’autunno sulle pendici del vulcano.

Dopo lo straordinario successo di pubblico delle prime tre domeniche, l’Ottobrata si prepara al gran finale con un programma ricchissimo. Saranno ben 240 gli stand enogastronomici pronti a deliziare i visitatori con le eccellenze e i prodotti tipici del territorio etneo. Non solo cibo, ma un’esperienza a 360 gradi grazie alle visite guidate alla scoperta delle bellezze naturali e culturali di Zafferana Etnea, e agli imperdibili show-cooking che sveleranno al pubblico i segreti della cucina locale.

A fare da cornice a questa festa dei sapori, come da tradizione, ci sarà il divertimento con le “Domeniche del Sorriso”. L’Ottobrata riserva infatti uno spazio speciale al buonumore, culminato nell’atteso spettacolo di chiusura. Alle ore 17:30, il palco di Piazza Cardinale Pappalardo accoglierà la simpatia vulcanica di Chiara Anicito, che strapperà grandi risate al pubblico con la sua travolgente comicità, in perfetta sintonia con la terra dell’Etna che celebra i suoi frutti.

“Concludiamo questa 46ª edizione con i numeri e l’entusiasmo che da sempre contraddistinguono l’Ottobrata Zafferanese” – dichiara il Vicesindaco Salvo Coco – “La Sagra dei Funghi e delle Castagne rappresenta l’essenza stessa dell’autunno etneo. Invitiamo tutti a vivere quest’ultima domenica di festa, tra gusto, tradizione e allegria, per salutare insieme un’edizione che resterà nella storia della manifestazione“.

Anche per questa domenica, il programma offre numerose attività per grandi e piccini:

Visite guidate del centro storico e delle mostre ospitate nel Palazzo di Città;

Spettacoli musicali e circensi;

Show-cooking di piatti tipici della tradizione locale;

Attrazioni per le famiglie come il planetario e la parete d’arrampicata.

Mobilità e servizi per i visitatori. Per garantire un’esperienza di visita confortevole e senza stress, l’Ottobrata Zafferanese è facilmente raggiungibile grazie a 5 ampi parcheggi dislocati in punti strategici attorno al perimetro del Comune di Zafferana Etnea. I visitatori potranno lasciare l’auto nelle aree di sosta e utilizzare i comodi bus navetta predisposti per raggiungere direttamente gli ingressi della manifestazione.