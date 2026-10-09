Sicilia, Federconsumatori cerca 8 giovani per il Servizio Civile: ecco come candidarsi | DETTAGLI

Nuove opportunità per i giovani in Sicilia, dove Federconsumatori ha aperto le selezioni per 8 volontari di Servizio Civile, da impiegare in due progetti dedicati alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro lo spreco alimentare. Le attività avranno una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 519,47 euro. Le selezioni riguardano diverse sedi dell’associazione sul territorio regionale, con posti disponibili ad Alcamo, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 14:00 del 6 novembre 2026. L’iniziativa nasce dall’approvazione di due progetti di Federconsumatori Sicilia, uno nell’ambito del Servizio Civile Agricolo e l’altro del Servizio Civile Ambientale, attraverso i quali i giovani selezionati potranno partecipare ad attività legate alla tutela dell’ambiente e alla promozione di comportamenti sostenibili.

Servizio Civile Agricolo, sei posti per il progetto “Non alimentare lo spreco”

Il primo progetto, denominato “Non alimentare lo spreco”, rientra nel programma del Servizio Civile Agricolo e prevede l’impiego complessivo di 6 volontari. Le posizioni disponibili sono distribuite tra diverse sedi di Federconsumatori Sicilia. In particolare, è prevista la selezione di un volontario ad Alcamo, uno a Enna, uno a Messina e uno a Trapani, mentre due volontari saranno impiegati presso la sede regionale dell’associazione. Il progetto è dedicato al tema dello spreco, con particolare riferimento all’ambito alimentare, e si inserisce nelle iniziative volte a promuovere una maggiore attenzione all’utilizzo delle risorse.

Servizio Civile Ambientale, due volontari per “Green Start”

Il secondo progetto approvato da Federconsumatori Sicilia è “Green Start – Educazione alla sostenibilità”, che rientra nel Servizio Civile Ambientale. In questo caso sono disponibili 2 posti, uno a Palermo, presso la sede regionale di Federconsumatori, e uno a Enna. Il progetto è incentrato sull’educazione alla sostenibilità, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi ambientali. Entrambi i progetti avranno una durata annuale e prevedono le stesse condizioni di partecipazione per i giovani selezionati.

Durata di 12 mesi e assegno mensile di 519,47 euro

Per gli otto volontari che saranno selezionati è previsto un periodo di Servizio Civile della durata di 12 mesi, durante il quale le attività saranno articolate su 25 ore settimanali, distribuite su cinque oppure sei giorni alla settimana. A fronte dell’impegno richiesto, ciascun volontario riceverà un assegno mensile di 519,47 euro. Si tratta di un’opportunità rivolta ai giovani che desiderano partecipare a progetti di interesse collettivo, acquisendo esperienza nell’ambito delle attività promosse da Federconsumatori Sicilia.

Chi può partecipare: requisiti di età e cittadinanza

Le selezioni sono aperte ai giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato il limite massimo di 28 anni e 364 giorni. Possono candidarsi i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini provenienti da Paesi extra UE, purché in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Tra i requisiti richiesti figura inoltre l’assenza di determinate condanne penali, anche non definitive. In particolare, non possono partecipare coloro che abbiano riportato condanne che prevedano una pena detentiva superiore a un anno per delitti non colposi, oppure condanne, anche a pene inferiori, per delitti contro la persona, reati relativi alla detenzione, all’uso, al porto, al trasporto, all’importazione o all’esportazione illecita di armi o materie esplodenti, o reati riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Come presentare domanda: scadenza il 6 novembre 2026

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, disponibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato alle ore 14:00 di venerdì 6 novembre 2026. Per individuare le opportunità offerte da Federconsumatori Sicilia all’interno della piattaforma, gli interessati dovranno cercare i progetti con le seguenti denominazioni:

“Non alimentare lo spreco” , relativo al Servizio Civile Agricolo, con 6 posti disponibili.

, relativo al Servizio Civile Agricolo, con 6 posti disponibili. “Green Start – Educazione alla sostenibilità”, relativo al Servizio Civile Ambientale, con 2 posti disponibili.

Le candidature dovranno essere trasmesse entro la scadenza indicata, utilizzando esclusivamente la procedura telematica prevista.