Sicilia, due tragedie sul lavoro: fabbro di 39 anni muore dopo il crollo di un balcone, 65enne folgorato a Modica

Due incidenti mortali sul lavoro in Sicilia, tra le province di Palermo e Ragusa. A Villafrati ha perso la vita Giovanni Patricola, un fabbro di 39 anni, rimasto gravemente ferito nel crollo di un balcone durante alcuni lavori di ristrutturazione. Un’altra tragedia si è verificata a Modica, dove un uomo di 65 anni è morto folgorato all’interno di un’azienda avicola.

Villafrati, crolla un balcone durante i lavori: morto un fabbro di 39 anni

Il primo incidente si è verificato in via De Gasperi, a Villafrati, in provincia di Palermo, all’interno di una palazzina di due piani interessata da lavori di ristrutturazione. Per cause ancora da chiarire, un balcone dell’edificio è crollato e Giovanni Patricola, fabbro di 39 anni, è precipitato da un’altezza di circa sei metri, riportando gravi ferite. L’artigiano è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le condizioni dell’uomo si sono rivelate troppo gravi e il 39enne è deceduto.

Modica, uomo di 65 anni muore folgorato in un’azienda avicola

Un secondo incidente mortale si è verificato nella serata di ieri in contrada Mauto, a Modica, in provincia di Ragusa, all’interno di un’azienda avicola. La vittima è un uomo di 65 anni che, secondo una prima ricostruzione ancora da accertare, sarebbe rimasto folgorato mentre tentava di svuotare un’autocisterna carica di mangime. In particolare, l’uomo avrebbe toccato una conduttura elettrica mentre azionava una leva per effettuare le operazioni di scarico, rimanendo vittima di una scarica elettrica fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica. Le due tragedie, avvenute in circostanze differenti, hanno provocato la morte di due uomini di 39 e 65 anni. A Villafrati il cedimento di un balcone durante lavori di ristrutturazione, a Modica un incidente legato al contatto con una conduttura elettrica durante le operazioni di scarico del mangime.