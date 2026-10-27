Sicilia, decolla il nuovo volo Wizz Air Comiso-Milano Malpensa: collegamenti diretti tre volte a settimana

È partito oggi il primo volo della nuova rotta che collega il Sud-Est siciliano al Nord Italia. Tre frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato: nuove opportunità per il turismo e l'economia del territorio ragusano

wizzair

Wizz Air e Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, celebrano oggi il primo volo diretto tra Comiso e Milano Malpensa. La nuova rotta è operata tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato. Il nuovo volo rende più semplice raggiungere direttamente il territorio ragusano dal Nord Italia, aprendo ulteriori opportunità per il turismo e l’economia locale. Dalle città barocche del Val di Noto alle località costiere, il Sud-Est siciliano diventa così ancora più accessibile per chi desidera scoprire il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico dell’Isola.

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