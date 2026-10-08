Sicilia, De Luca scuote la politica: elezioni già a dicembre e sfida con La Vardera?

La Sicilia potrebbe tornare alle urne già domenica 13 dicembre 2026, nel giorno di Santa Lucia. È lo scenario prospettato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che interviene sulla crisi politica attorno al presidente della Regione Renato Schifani, ipotizzando una conclusione anticipata della legislatura e una competizione elettorale destinata a ridisegnare gli equilibri politici dell’Isola. Una prospettiva che De Luca collega alle tensioni tra il governatore e i vertici nazionali di Forza Italia, alle trattative politiche in corso a Roma e alla possibilità che Schifani decida di lasciare anticipatamente Palazzo d’Orléans.

“Si prefigura una sfida generazionale tra me ed il mio figlioccio Ismaele La Vardera? Magari”

Il leader di Sud chiama Nord apre il suo intervento con una domanda destinata ad alimentare il dibattito politico siciliano: “si voterà in Sicilia il giorno di Santa Lucia? Stanotte c’è stata una convulsa seduta spiritica romana per quantificare la quantità e la qualità di “metadone politico” da somministrare a Renato Schifani per tenerlo in piedi fino ai primi giorni di febbraio 2027. Lo statuto siciliano prevede che entro novanta giorni dalle dimissioni del Presidente si debba andare al voto e, sotto il profilo tecnico, si può votare dai sessanta ai novanta giorni dalle dimissioni stesse. Se oggi Schifani si dimetterà perché non soddisfatto della “buona uscita” che gli sarà notificata (non sarà più il CSM), si voterà il 13 dicembre. Non è escluso che oggi Schifani prenda qualche giorno di tempo perché, prima di decidere, preferirà (inutilmente!) confrontarsi con i vertici nazionali di Forza Italia. Oramai tutto si è compiuto e questo legittima l’accelerata che ho dato alla predisposizione delle candidature nelle nostre liste a sostegno del Governo di Liberazione. La questione siciliana è trattata dalla politica romana con grande fastidio e imbarazzo, e ciò fa presagire che nessun partito nazionale ci voglia mettere la faccia esprimendo il candidato presidente. Si prefigura una sfida generazionale tra me ed il mio figlioccio Ismaele La Vardera? Magari”.