Sicilia, dalla frana di Niscemi al ciclone Harry: l’Esercito premia il Genio Guastatori

Si è tenuta all’interno della caserma “Ciro Scianna”, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, la cerimonia di concessione al 4° Reggimento Genio Guastatori della Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito. All’evento, organizzato nel centesimo anniversario di costituzione dell’Unità, sono intervenute le massime autorità civili, militari e religiose del capoluogo siciliano. L’onorificenza è stata attribuita a fronte degli interventi di aiuto e supporto effettuati dai genieri palermitani in occasione delle calamità naturali che hanno investito a inizio anno il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nonché la costa orientale della Sicilia, flagellata dal ciclone Harry.

Come si legge nella motivazione della Croce, il 4° Genio “…interveniva con granitica determinazione e intelligente risolutezza nelle aree della costa ionica della Sicilia e del territorio di Niscemi, duramente colpiti da un evento meteorologico di straordinaria intensità con conseguenti fenomeni franosi. L’insigne operato – continua il decreto ministeriale di concessione – condotto con encomiabile abnegazione e dedizione a salvaguardia della pubblica incolumità, ha accresciuto il lustro e il decoro della Forza Armata, quale Istituzione al servizio del Paese” Alla cerimonia hanno partecipato i Sindaci ed i Gonfaloni dei Comuni che hanno ricevuto supporto e assistenza dal Reggimento in occasione delle emergenze, a dimostrazione del profondo legame che unisce il 4° Reggimento Genio Guastatori al territorio della regione Sicilia.

“Cento anni significano continuità con la nostra storia e con l’eredità di chi ci ha preceduto; significano identità, fatta di competenza tecnica, sangue freddo e spirito di sacrificio; significano fiducia, quella che i cittadini ripongono in chi si fa avanti quando tutto sembra perduto. Guastatori del 4°, siatene orgogliosi e siatene all’altezza. Ad ogni costo”. Queste le parole del Capo di SM dell’Esercito Italiano, Gen. C.A. Carmine Masiello, in occasione del Centenario di costituzione del 4° Reggimento Genio Guastatori, a Palermo. Durante la cerimonia il Capo di SME ha consegnato al Reggimento la Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito. Un riconoscimento all’impegno profuso dai guastatori a favore delle comunità del Messinese, flagellate lo scorso inverno da un’ondata di maltempo eccezionale, e di Niscemi, ferita da una vasta frana.