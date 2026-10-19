Sicilia, crisi di autotrasportatori, agricoltori e pescatori: Calderone (Futuro Nazionale) chiede aiuti straordinari

La crisi che coinvolge autotrasportatori, agricoltori e pescatori in Sicilia richiede interventi immediati e risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste. È quanto sostiene Tommaso Calderone, deputato di Futuro Nazionale con Vannacci e responsabile regionale del movimento in Sicilia, che rivolge un appello all’Assemblea Regionale Siciliana e al Governo guidato dal presidente Renato Schifani. Calderone chiede che l’ARS approvi rapidamente la variazione di bilancio, ritenendo tuttavia insufficienti le misure attualmente previste per affrontare la gravità della situazione economica che interessa le tre categorie produttive.

Crisi in Sicilia, Calderone: “le misure previste sono insufficienti”

Il deputato di Futuro Nazionale sottolinea la necessità di affiancare agli interventi già programmati un piano straordinario di sostegno, con ulteriori finanziamenti e procedure accelerate per consentire l’erogazione degli aiuti. “L’ARS approvi rapidamente la variazione di bilancio, ma le misure previste sono insufficienti rispetto alla gravità della crisi. Serve un piano straordinario di sostegno, con risorse aggiuntive e procedure urgenti di erogazione, a favore di autotrasportatori, agricoltori e pescatori”, dichiara Calderone.

L’appello al Governo Schifani: più risorse e tempi certi per gli aiuti

La richiesta del parlamentare è rivolta direttamente al Governo regionale guidato da Renato Schifani, al quale viene chiesto di rafforzare le misure economiche e assicurare tempi definiti per l’erogazione dei contributi. Secondo Calderone, infatti, l’approvazione della variazione di bilancio rappresenta un passaggio necessario, ma da sola non sarebbe sufficiente a garantire risposte adeguate alle difficoltà denunciate dalle categorie interessate. “Il Governo Schifani non può limitarsi agli interventi già previsti: occorre rafforzare gli aiuti e garantire tempi certi. L’emergenza è adesso: servono risposte concrete, non attese interminabili”, conclude il responsabile regionale siciliano di Futuro Nazionale.

La posizione di Tommaso Calderone si concentra dunque sulla necessità di accelerare l’iter della variazione di bilancio all’ARS e, contemporaneamente, individuare ulteriori risorse per sostenere autotrasporto, agricoltura e pesca in Sicilia, attraverso interventi straordinari e procedure di erogazione più rapide.