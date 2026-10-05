Sicilia, Cateno De Luca accelera sul “Governo di Liberazione”: due nuove conferenze all’Ars e altre adesioni

Prosegue il percorso politico avviato da Cateno De Luca nell’ambito della strategia “Destrutturiamo il sistema per costruire il Governo di Liberazione”. Sono convocate due nuove conferenze stampa presso la Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palazzo dei Normanni a Palermo. Il primo appuntamento è fissato per domani martedì 6 ottobre, alle ore 10.00. La seconda conferenza stampa si terrà mercoledì 7 ottobre, sempre alle ore 10.00. Nel corso dei due incontri, Cateno De Luca illustrerà nuovi passaggi della strategia politica del Governo di Liberazione, proseguendo il percorso di “destrutturazione” avviato nelle scorse settimane e finalizzato alla costruzione di un nuovo assetto politico in Sicilia.

Saranno inoltre presentate nuove adesioni al progetto, nell’ambito del percorso di progressivo radicamento territoriale che sta interessando le diverse province siciliane.