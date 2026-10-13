Sicilia, Calderone (Futuro Nazionale): “l’accordo FdI-Sud chiama Nord scatena un esodo. Solo noi incarniamo i veri valori della Destra”

L’accordo tra Fratelli d’Italia e Sud chiama Nord di Cateno De Luca continua ad alimentare il dibattito politico in Sicilia. Dopo le differenti posizioni emerse all’interno del partito di Giorgia Meloni, interviene anche Tommaso Calderone, deputato e responsabile di Futuro Nazionale con Vannacci in Sicilia, che denuncia un crescente malcontento tra gli esponenti e i militanti di Fratelli d’Italia, sostenendo che l’intesa stia provocando un allontanamento di iscritti e simpatizzanti. Calderone critica apertamente l’accordo politico raggiunto tra FdI e ScN, presentando Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, come punto di riferimento per chi non condivide la nuova collaborazione con Cateno De Luca.

Calderone: “Ll’accordo tra FdI e Sud chiama Nord sta scatenando malumori”

Secondo il deputato, le conseguenze dell’intesa sarebbero già evidenti soprattutto in Sicilia, dove una parte della base di Fratelli d’Italia non avrebbe accolto favorevolmente l’avvicinamento al leader di Sud chiama Nord. “Com’era prevedibile l’accordo tra FdI e ScN sta scatenando malumori, accompagnati da un autentico esodo, soprattutto in Sicilia, dove l’unico partito dell’arco Costizionale che incarna i veri valori della Destra è Futuro Nazionale con Vannacci”, dichiara Calderone. Il parlamentare parla dunque di un vero e proprio esodo politico, senza tuttavia fornire numeri o indicazioni specifiche sugli eventuali passaggi verso Futuro Nazionale.

L’attacco a Fratelli d’Italia e l’appello ai militanti delusi

Calderone insiste sulle difficoltà che, a suo giudizio, l’accordo con Cateno De Luca starebbe provocando all’interno del partito della presidente del Consiglio. “Registro da più parti un grande malcontento, soprattutto all’interno di Fratelli d’Italia, dove la base non può mai digerire un accordo con Cateno De Luca”, sostiene il responsabile siciliano di Futuro Nazionale. Il riferimento è alla collaborazione nazionale avviata tra Fratelli d’Italia e Sud chiama Nord in vista delle prossime elezioni politiche, un’intesa che ha già fatto emergere posizioni differenti tra gli esponenti del centrodestra siciliano. Il deputato rivolge quindi un messaggio ai militanti che non condividono la scelta di Fratelli d’Italia, invitandoli a guardare al movimento guidato da Roberto Vannacci. “Futuro Nazionale con Vannacci è certamente un porto sicuro della coerenza e dei valori, laddove i militanti della vera Destra sono certamente i benvenuti”, conclude Calderone.