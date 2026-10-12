Sicilia, boom di voli per il Marocco: Ryanair lancia la nuova rotta da Palermo, 10 collegamenti settimanali nel 2027

La Sicilia rafforza i collegamenti aerei con il Marocco in vista dell’estate 2027, ampliando le possibilità di viaggio tra i due principali aeroporti dell’Isola e alcune delle destinazioni più conosciute del Paese nordafricano. La novità più importante riguarda Ryanair, che ha messo in vendita i voli sulla rotta Palermo-Marrakech per la prossima stagione estiva. Il quadro dei collegamenti previsti tra gli aeroporti di Catania Fontanarossa e Palermo Falcone e Borsellino e le città marocchine conferma un’offerta sempre più articolata, con due compagnie aeree operative su ciascuna delle due rotte.

Catania-Casablanca, voli diretti con Air Arabia e Royal Air Maroc

L’aeroporto di Catania Fontanarossa continuerà a essere collegato direttamente con Casablanca, uno dei principali centri economici e commerciali del Marocco, attraverso due compagnie aeree: Air Arabia e Royal Air Maroc. La programmazione per l’estate 2027 prevede collegamenti operati da entrambe le compagnie. Air Arabia volerà il martedì, con partenza alle 12:20 e arrivo alle 13:50, e il sabato, con partenza alle 23:35 e arrivo alle 01:05 del giorno successivo. Royal Air Maroc prevede invece partenze il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con decollo alle 17:25 e arrivo alle 19:00. La frequenza del mercoledì è indicata nella programmazione a partire dal 30 giugno 2026. Il prospetto complessivo indica cinque voli settimanali, ma le singole frequenze elencate risultano sei. Sarà quindi necessario verificare l’effettiva programmazione definitiva per l’estate 2027.

Palermo-Marrakech, arriva Ryanair: cinque voli a settimana con Wizz Air

La novità più interessante riguarda l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, dove alla presenza di Wizz Air sulla rotta per Marrakech si aggiungerà Ryanair, con collegamenti già messi in vendita per l’estate 2027. Wizz Air prevede tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con partenza da Palermo alle 16:50 e arrivo a Marrakech alle 18:20. Ryanair affiancherà questa programmazione con due collegamenti settimanali. Il martedì il decollo è previsto alle 17:50, con arrivo alle 19:25, mentre il sabato la partenza è indicata alle 21:35, con arrivo alle 23:10. Saranno quindi cinque le frequenze settimanali Palermo-Marrakech, operate da due compagnie concorrenti sulla stessa rotta, aumentando le possibilità di scelta per i passeggeri siciliani diretti in Marocco.

Turismo e collegamenti internazionali, nuove opportunità per la Sicilia

L’ampliamento dei voli diretti tra Sicilia e Marocco rappresenta un’opportunità per il turismo e per gli spostamenti tra i due territori. La presenza di più compagnie sulle stesse destinazioni può inoltre favorire la concorrenza e offrire ai passeggeri maggiori possibilità di scelta. Al momento, la programmazione distingue chiaramente i due aeroporti siciliani: Catania è collegata a Casablanca, mentre Palermo offre voli diretti per Marrakech. Nel quadro attualmente disponibile non figurano collegamenti diretti Catania-Marrakech e Palermo-Casablanca.

Un eventuale ampliamento delle rotte permetterebbe di raggiungere entrambe le città marocchine dai due principali scali siciliani, rendendo ancora più capillare la rete dei collegamenti internazionali dell’Isola. Intanto, la novità dell’estate 2027 è l’ingresso di Ryanair sulla Palermo-Marrakech, che si aggiunge a Wizz Air. Gli orari e le frequenze indicati sono quelli della programmazione attualmente comunicata e potranno essere modificati dalle compagnie prima dell’avvio della stagione estiva.