Sicilia, Barbagallo (PD) chiede le dimissioni dell’assessore Caruso: “avrebbe mentito ai pm”

“L’assessore alla Salute Marcello Caruso deve dimettersi con effetto immediato. Anche lui fa parte del cerchio tragico di Schifani – insieme a Cuffaro, Iacolino e Armao – e contribuisce a trascinare a fondo il Presidente, di cui era ex segretario particolare. Avrebbe infatti mentito, come ricostruito da alcuni organi di stampa, ai pubblici ministeri di Palermo che stanno conducendo un’indagine per corruzione in cui è coinvolto Armao e nell’ambito della quale Caruso è stato sentito come persona informata dei fatti. Un fatto che si commenta da sé e su cui però non si può fare finta di nulla, l’arte in cui invece Schifani è maestro”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.