Sicilia, al via i lavori da 1,5 milioni per consolidare il centro storico di Caltagirone

Sono stati aggiudicati dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, i lavori di messa in sicurezza del quartiere di Santo Stefano, nel centro storico di Caltagirone, nel Catanese. Gli Uffici diretti da Sergio Tumminello hanno reso nota la graduatoria finale: a realizzare le opere, in virtù di un ribasso del 30,5 per cento e per un importo di 1,5 milioni di euro, sarà un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla MLT srls di Favara (Ag).

“Un’opera di consolidamento nel centro storico di Caltagirone – dice Schifani – che consentirà a residenti e turisti di riappropriarsi di aree per molto tempo inibite al pubblico per motivi di sicurezza. Il recupero di porzioni estese di territorio richiede investimenti e interventi adeguati e noi stiamo destinando ingenti risorse alla riqualificazione di aree a rischio nei Comuni siciliani, collaborando strettamente con le amministrazioni locali. La nostra intenzione è quella di continuare su questa strada per ottenere risultati sempre più importanti nel contrasto al dissesto idrogeologico”.

La finalità dell’intervento previsto a Caltagirone è quella di ridurre le infiltrazioni di acqua nel sottosuolo

La finalità dell’intervento previsto a Caltagirone è quella di ridurre le infiltrazioni di acqua nel sottosuolo e stabilizzare tutto il versante al fine di mitigare il rischio idrogeologico. Le soluzioni indicate nel documento progettuale prevedono il rifacimento della rete fognaria mista lungo via Stella, via Iudeca, via Canaletto e lungo un tratto della circonvallazione, con trincea drenante sottostante. Si procederà, inoltre, con la ricostruzione della vasca per il collettamento delle acque meteoriche, all’incrocio con via Orto dei Miracoli.

Una serie di opere strutturali e di consolidamento consentirà, poi, di mettere in sicurezza vari fronti del quartiere Santo Stefano, zona nord-ovest del centro abitato. Si tratta di un sito che ha un’elevata classificazione di pericolo e di rischio, P3 ed R4. Le lesioni in varie parti del sistema viario e le crepe nei muri di sostegno ne sono una evidente conferma. Nel centro storico di Caltagirone, peraltro, la presenza di numerose scalinate e la pendenza del versante fa sì che il rischio di allagamenti, in caso di forti piogge, aumenti in modo considerevole. È anche per questo che si provvederà al rifacimento delle canalizzazioni e delle reti di smaltimento, oggi quanto mai inadeguate, e con interventi di regimentazione delle acque di scorrimento mediante caditoie, grigliati e collettori.

Si interverrà anche in piazzetta Napoli, area compresa tra via Celso e via Boscari caratterizzata da un dedalo di vicoli in condizioni di forte degrado, per i cedimenti delle pavimentazioni e delle lesioni degli edifici. In questo caso, è previsto il consolidamento strutturale a ridosso dei manufatti esistenti mediante cordoli in calcestruzzo fondati su micropali, opere di sostegno e di rinforzo.