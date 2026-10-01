Sicilia, 28enne ferita nella Riserva dello Zingaro: salvata con l’elicottero dell’Aeronautica Militare | FOTO

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 1° ottobre, un elicottero HH-139B dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è intervenuto per prestare soccorso ad una giovane donna di 28 anni che era rimasta bloccata all’interno della riserva naturale dello Zingaro dopo essersi infortunata durante un’escursione. Un team del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, attivato dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, dopo aver raggiunto la giovane ed aver constatato l’impossibilità di evacuarla via terra viste le condizioni cliniche e la zona impervia dove si trovava, ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, che attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto l’intervento dell’elicottero in prontezza dell’82° Centro SAR di Trapani-Birgi.

L’elicottero ha fatto tappa presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo

L’elicottero ha fatto tappa presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo per imbarcare un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, per poi dirigersi rapidamente verso l’area di operazione. Arrivato sul luogo in cui si trovava la persona infortunata, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aero-soccorritore ed il tecnico del Soccorso Alpino, procedendo al recupero della donna e al suo immediato trasporto presso lo stesso campo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla si trovava un’ambulanza per il successivo trasferimento al più vicino ospedale. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.

L’82° Centro Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare

L’82° Centro Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.