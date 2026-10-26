Si stanca quando legge? Stringe forte la matita? A Reggio Calabria l’incontro con l’Ortottista Atipico per capire come la vista influisce sull’apprendimento

Un bambino che assume una postura scorretta mentre disegna, stringe con forza la matita, si muove continuamente quando deve studiare oppure incontra difficoltà nella lettura, nella scrittura e nella concentrazione. Comportamenti che spesso vengono interpretati come semplice distrazione, svogliatezza o eccessiva vivacità, ma che in alcuni casi possono essere collegati a difficoltà nell’utilizzo delle capacità visive. Per aiutare genitori e insegnanti a riconoscere questi segnali e comprendere il rapporto tra vista e apprendimento, venerdì 30 ottobre alle ore 17:00, a Reggio Calabria, si terrà un incontro dedicato alla percezione visiva nella quotidianità scolastica dei bambini. L’appuntamento è in programma nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado “Luigi Pirandello” dell’I.C. Falcomatà – Archi e vedrà la partecipazione del dottor Americo Meale, ortottista funzionale conosciuto sui social come “l’Ortottista Atipico”, che interverrà per la prima volta dal vivo nella città dello Stretto.

Vista e apprendimento, i segnali da osservare nei bambini

L’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare le famiglie sull’importanza di osservare alcuni comportamenti che possono manifestarsi durante le attività quotidiane dei più piccoli. Tra questi rientrano la tendenza ad assumere posizioni scorrette mentre si disegna o si colora, la presa eccessivamente forte della penna o della matita, la difficoltà a rimanere seduti durante il gioco o lo studio e il rifiuto di attività come puzzle e giochi a incastro. A questi segnali possono aggiungersi difficoltà nella lettura, nella scrittura e nell’attenzione. Si tratta di comportamenti che non indicano necessariamente un problema visivo, ma che possono rendere utile un approfondimento, soprattutto nel delicato passaggio dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia ai primi anni della scuola primaria, quando i bambini iniziano ad acquisire le competenze fondamentali della lettura e della scrittura. Durante l’incontro, dal titolo “Visione e apprendimento: l’importanza della percezione visiva nella quotidianità scolastica dei bambini”, Americo Meale spiegherà in maniera semplice e concreta come le capacità visive possano incidere sulla lettura, sull’attenzione e sul rendimento scolastico, indicando quali comportamenti osservare sia nell’ambiente familiare sia in classe.

Un incontro gratuito aperto a genitori, insegnanti e professionisti

L’appuntamento è pensato principalmente per i genitori, con l’obiettivo di fornire strumenti conoscitivi utili a comprendere meglio le esigenze dei propri figli e a riconoscere eventuali segnali che meritano attenzione. L’invito è però rivolto anche a futuri genitori, nonni, insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, pediatri, ortottisti, ottici, optometristi, pedagogisti, logopedisti, babysitter e a tutte le persone che, a vario titolo, si occupano della crescita e del benessere dei bambini. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di costruire una comunità capace di informarsi, confrontarsi e collaborare attorno alle necessità dei più piccoli. L’iniziativa ha già raccolto interesse e partecipazione anche al di fuori dei confini cittadini, confermando l’attenzione verso le tematiche legate allo sviluppo e all’apprendimento. L’ingresso è gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile all’indirizzo https://forms.gle/mn83RRpKJUALjz9h9 oppure inquadrare il QR code presente sulla locandina dell’evento.

Il progetto Crescere Insieme arriva nelle scuole di Reggio Calabria

L’incontro rappresenta un nuovo appuntamento di “Crescere Insieme”, il ciclo di iniziative promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Pandora per favorire il confronto e la formazione sui temi legati all’infanzia e alla crescita dei bambini. Dopo il primo evento ospitato nella sede istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, il progetto sceglie questa volta un ambiente direttamente coinvolto nei processi educativi: la scuola. L’Istituto Comprensivo Falcomatà – Archi apre infatti le proprie porte alle famiglie e al territorio, offrendo uno spazio di incontro tra genitori, docenti, operatori sanitari e professionisti dell’educazione. La scelta della sede scolastica risponde alla volontà di promuovere una collaborazione più stretta tra le diverse figure che accompagnano i bambini nel loro percorso di sviluppo, valorizzando il ruolo della comunità educativa e la condivisione delle conoscenze.

Gli interventi e i professionisti presenti all’iniziativa

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della dott.ssa Serafina Corrado, dirigente scolastico dell’I.C. Falcomatà – Archi, della dott.ssa Mariarosa Calafiore, direttore dell’UOC Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “S.M. degli Ungheresi” di Polistena e presidente regionale della SIMEUP, Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, e del dott. Antonino Putortì, pediatra di libera scelta e presidente regionale della SIMPE, Società Italiana Medici Pediatri. A moderare l’incontro saranno la dott.ssa Simona Argento, presidente di APS Pandora, la pediatra dott.ssa Maria Rosa Velletri, direttore sanitario di APS Pandora, la dott.ssa Maila Ielo, pedagogista clinico, e la dott.ssa Giuliana Neri, docente dell’I.C. Falcomatà – Archi. L’evento è realizzato da APS Pandora in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Falcomatà – Archi, la SIMEUP Calabria e la SIMPE Calabria, nell’ambito di un percorso che punta a promuovere informazione, prevenzione e confronto tra famiglie, scuola e professionisti impegnati nella cura e nell’educazione dei bambini.