Servizi sociali, la proposta per un coordinamento per le 5 circoscrizioni di Reggio Calabria

Un coordinamento stabile tra le Commissioni Servizi Sociali delle cinque Circoscrizioni di Reggio Calabria, con l’obiettivo di rendere gli interventi più efficaci, condividere le buone pratiche e costruire risposte comuni alle esigenze dei cittadini. È questa la proposta avanzata da Filippo Pollifroni, componente della Commissione Servizi Sociali, che punta a superare la frammentazione degli interventi attraverso una rete di collaborazione istituzionale e operativa tra le diverse realtà circoscrizionali.

Il progetto prevede l’istituzione di un Tavolo permanente dei cinque Presidenti delle Commissioni Servizi Sociali, affiancato da un gruppo tecnico composto da assistenti sociali, referenti amministrativi e rappresentanti del Terzo Settore. Un’organizzazione pensata per favorire il confronto periodico, la programmazione condivisa e il monitoraggio delle necessità sociali nei diversi quartieri della città.

Tra le priorità individuate figurano la mappatura dei servizi esistenti, la rilevazione dei bisogni delle famiglie e delle persone più vulnerabili e la realizzazione di progetti comuni. Tra questi, iniziative dedicate agli anziani, con servizi di compagnia e trasporto condiviso; uno sportello itinerante di supporto alle famiglie; il coordinamento dei centri estivi e percorsi di orientamento e inclusione per i cittadini stranieri.

La proposta prevede inoltre momenti periodici di confronto con i servizi territoriali, le strutture sanitarie e gli enti competenti, oltre ad attività di formazione per rafforzare le competenze degli operatori e migliorare il collegamento tra istituzioni e Terzo Settore.

“Le esigenze sociali dei cittadini non si fermano ai confini di una Circoscrizione. Per questo è necessario lavorare in rete, condividere informazioni ed esperienze e costruire percorsi comuni, evitando sovrapposizioni e valorizzando le risorse già presenti sul territorio“, è il principio alla base della proposta di Pollifroni.

L’obiettivo è creare un modello di collaborazione continuativa, capace di trasformare il confronto tra le cinque Circoscrizioni in azioni concrete, con particolare attenzione agli anziani, alle famiglie in difficoltà e alle persone che vivono condizioni di fragilità sociale. Una proposta che mira a rafforzare il ruolo delle Circoscrizioni come presidi di prossimità, favorendo una maggiore integrazione tra servizi e una risposta più coordinata ai bisogni della comunità reggina.