Serie D, terremoto Enna: comunicato durissimo di allenatore e giocatori, “da oggi sospendiamo ogni attività”

Un comunicato durissimo è stato diffuso questa mattina dai canali ufficiali dell’Enna Calcio, ultimo in classifica nel girone I di Serie D con appena un punto conquistato dopo sei giornate. Ad incidere, la situazione ambientale, con le difficoltà a reperire un campo in cui allenarsi, grande problema che non sta mettendo in condizioni la squadra di rendere al meglio. E così, all’indomani di un’altra pesante sconfitta, quella a Modica per 3-0, allenatore e giocatori sono usciti allo scoperto per comunicare che da oggi sospendono ogni attività, in attesa di novità.

“Io, come allenatore, Alfredo Cimino, insieme ai miei giocatori – si legge nella nota – comunichiamo che da oggi sospendiamo ogni attività, in quanto sono venute a mancare le condizioni minime per portare avanti con dignità e serenità il nostro lavoro. Non vogliamo entrare nel merito di questioni tra vecchia e nuova gestione e istituzioni, perché riguardano dinamiche fuori dal campo. Il nostro compito è solo allenarci e giocare. In questi 40 giorni abbiamo lottato contro tante avversità e, nonostante tutto, siamo sempre scesi in campo dando il massimo. Purtroppo adesso, a malincuore, siamo costretti a fermarci. Ci auguriamo che chi di dovere trovi una soluzione, perché l’Enna non può morire” si chiude la nota.