Serie D, scongiurato il rischio fallimento del Siracusa: le ultime dopo l’udienza in Tribunale

Il Siracusa scongiura il rischio fallimento. Con l’udienza di giovedì 1 ottobre 2026 davanti al giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa si è conclusa positivamente la vicenda relativa alla richiesta di liquidazione giudiziaria della società. Un passaggio decisivo per il futuro del club, che può ora concentrarsi sul nuovo progetto sportivo e sul consolidamento societario dopo aver prodotto la documentazione fiscale, contabile e amministrativa necessaria a dimostrare il percorso di risanamento avviato negli ultimi mesi.

La società ha affidato a una nota ufficiale la ricostruzione dell’esito dell’udienza. “Con l’udienza di giovedì 1 ottobre 2026 dinanzi al giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa, si è conclusa positivamente la vicenda relativa alla richiesta di liquidazione giudiziaria della società. Nel corso del procedimento, Siracusa Calcio 1924 – grazie al lavoro dei legali Elisabetta Valvo e Sandra Giardina e dei dottori commercialisti Marco Corsaro e Francesco Giaquinta – ha prodotto tutta la documentazione fiscale, contabile e amministrativa necessaria ad attestare il percorso di risanamento intrapreso nel corso degli ultimi mesi, attraverso la quale è stato possibile constatare che le pregresse posizioni debitorie risultano definite o in fase di definizione.”

La documentazione contabile decisiva per chiudere la vicenda

La documentazione prodotta nel corso del procedimento ha rappresentato quindi l’elemento centrale per superare la richiesta di liquidazione giudiziaria e attestare la situazione della società. Il lavoro svolto dai legali Elisabetta Valvo e Sandra Giardina e dai commercialisti Marco Corsaro e Francesco Giaquinta ha consentito al club di presentare il quadro fiscale, amministrativo e contabile necessario a certificare il percorso di risanamento. La definizione, o la fase di definizione, delle posizioni debitorie pregresse ha così permesso al Siracusa di allontanare il rischio di una procedura che avrebbe potuto compromettere la continuità societaria.

Il club sottolinea ora come la conclusione positiva della vicenda consenta di spostare interamente l’attenzione sulla componente sportiva e sulla stabilità della società. “La conclusione della vicenda giudiziaria consente alla società di concentrare il proprio impegno unicamente sul nuovo progetto sportivo intrapreso e sul consolidamento societario. Siracusa Calcio 1924, in ogni sua componente, proseguirà adesso il lavoro avviato negli scorsi mesi con l’obiettivo primario di garantire continuità e stabilità al futuro del club”.