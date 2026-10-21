Serie D, Reggina-Siracusa si potrà vedere gratis: dove e come vedere il match

Reggina-Siracusa del prossimo 29 novembre si potrà vedere gratis, in streaming. Dove? Su Vivo Azzurro Tv, il canale ufficiale della FIGC che trasmette ogni weekend un match a scelta tra quelli dei gironi di Serie D. Per domenica 29 novembre, appunto, la partita scelta è quella tra Reggina e Siracusa. La gara sarà visibile previa registrazione su app o sito della piattaforma digitale FIGC. Le partite saranno trasmesse anche sul canale YouTube della LND. Salvo variazioni di orario, il match sarà trasmesso alle ore 14.30.

Come vedere Vivo Azzurro Tv

Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.