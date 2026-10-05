Serie D, modifiche al calendario dopo lo spostamento della Viareggio Cup: cambia il weekend del turno di riposo

“A seguito dello spostamento della Viareggio Cup nel mese di febbraio, il Dipartimento Interregionale ha rimodulato parzialmente il calendario della Serie D. Per consentire la partecipazione della Rappresentativa di mister Giannichedda al torneo in Versilia, il turno di riposo inizialmente previsto per il 7 marzo è stato anticipato al 21 febbraio. In virtù di questo cambio, la 25ª e la 26ª giornata si giocheranno il 28 febbraio e il 7 marzo”. Così, in una nota sul sito ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti comunica lo spostamento del turno di riposo del campionato, in concomitanza dello spostamento della Viareggio Cup. Quest’ultima si disputerà a febbraio, e non a marzo, motivo per cui il turno di riposo della Serie D (tanti giocatori saranno impegnati nella competizione) sarà anticipato al 21 febbraio e non più al 7 marzo.