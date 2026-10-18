Serie D, Enna nel caos: trasferta a Lamezia salvata in extremis: salta la cessione e il futuro è a rischio

La trasferta dell’Enna Calcio a Lamezia Terme è stata seriamente a rischio, ma alla fine la squadra siciliana riuscirà a scendere regolarmente in campo per la sfida di oggi contro la Vigor Lamezia, valida per il campionato di Serie D. Una situazione rimasta in bilico fino alle ultime ore, nel pieno di una crisi societaria e organizzativa che sta mettendo a dura prova la continuità dell’attività sportiva del club gialloverde. Fondamentale, per rendere possibile la trasferta in Calabria, è stato anche l’impegno di Domenico Panico, consulente calcistico che ha svolto un ruolo di mediazione nella trattativa per il passaggio di proprietà della società. Nonostante il negoziato non si sia concluso positivamente, Panico si è impegnato per garantire tutto il possibile affinché la squadra potesse raggiungere Lamezia Terme e disputare regolarmente l’incontro, evitando un’assenza che avrebbe aggravato ulteriormente la situazione.

Trattativa saltata e problemi strutturali: il futuro dell’Enna resta incerto

La disputa della partita non risolve però i problemi dell’Enna Calcio. La trattativa per la cessione della società da Giancarlo Travagin a Rosario Pace non è andata a buon fine, lasciando irrisolte le difficoltà economiche e gestionali che stanno condizionando il club. A complicare il quadro si aggiungono i problemi legati alle strutture, dall’indisponibilità dello stadio Gaeta alle difficoltà riguardanti gli impianti di allenamento e le sistemazioni dei calciatori. Una situazione che nelle ultime settimane ha provocato tensioni e interruzioni delle attività, rendendo sempre più complicata la gestione quotidiana della squadra. Il rischio, adesso, è che l’emergenza possa ripresentarsi già nei prossimi appuntamenti, qualora non venissero individuate soluzioni stabili per garantire la prosecuzione del campionato.

Le conseguenze di un eventuale aggravamento della crisi potrebbero essere particolarmente pesanti. Una mancata presentazione a una partita comporterebbe il rischio di una sconfitta a tavolino e di una penalizzazione in classifica, mentre ulteriori rinunce potrebbero portare, secondo le norme federali, all’esclusione dal campionato. In caso di esclusione o ritiro, le conseguenze sportive si estenderebbero anche alle altre squadre del girone, con effetti sui risultati e sulla classifica secondo il momento in cui dovesse verificarsi l’evento. Per l’Enna potrebbero inoltre aprirsi scenari di natura disciplinare ed economica, oltre all’incertezza sulla futura partecipazione ai campionati. Intanto, grazie anche all’intervento di Domenico Panico, la trasferta di Lamezia è salva. Ma il futuro del club siciliano rimane estremamente delicato e richiede risposte concrete in tempi rapidi.